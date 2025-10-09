Série C: Guarani terá retorno no ataque e desfalque na defesa contra a Ponte Preta

O dérbi de Campinas interessará diretamente ao Náutico, que precisa de um tropeço do Bugre para sonhar com o acesso à Série B

Bruno Santos e Alan Santos, jogadores do Guarani (Raphael Silvestre/Guarani FC)

O Guarani terá um desfalque na defesa e um retorno no ataque para o clássico contra a Ponte Preta deste sábado (11), às 17h, pela última rodada do quadrangular final da Série C. O dérbi de Campinas, no Moisés Lucarelli, interessa diretamente ao Náutico, que necessita de um tropeço do Bugre para sonhar com o acesso à Série B. O clube pernambucano receberá o Brusque, nos Aflitos, simultaneamente ao jogo em Campinas.

O retorno na escalação titular do Guarani ficará por conta do atacante e artilheiro Bruno Santos. O centroavante foi desfalque na última partida contra o Timbu devido a um cartão vermelho tomado na rodada anterior e já cumpriu a suspensão automática. Bruno Santos já foi as redes em seis oportunidades nesta Terceirona e é um dos principais jogadores da equipe bugrina.

Em compensação, o zagueiro e capitão Alan Santos será desfalque na rodada decisiva. O experiente defensor cumprirá suspensão por cartão vermelho, depois de também ser expulso em um duelo do quadrangular, dessa vez na última rodada contra o Náutico.

O restante da equipe do Guarani deverá ser a mesma para visitar a Macaca. O técnico Matheus Costa manterá a base do time que empatou com o Náutico, por 1 a 1, no Brinco de Ouro.

Dérbi de Campinas vale a vaga na final da Série C

Além de ainda disputar o acesso à Segunda Divisão, o Guarani vai para o clássico precisando de uma vitória simples para assumir a liderança e confirmar vaga na final da Série C.

A Ponte Preta, por sua vez, chega ao duelo já com o acesso garantido e precisando de um empate para confirmar o 1º lugar do grupo. Além da vaga na decisão, a Macaca buscará atrapalhar o seu arquirrival na disputa pelo acesso.

Situação do Náutico pelo acesso

Para ainda sonhar com o acesso à Série B, só a vitória interessa ao Náutico contra o Brusque. O Timbu precisa vencer o seu jogo nos Aflitos e torcer por uma derrota do Guarani para a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli. Também existe a possibilidade de uma classificação com um empate no clássico de Campinas, se os alvirrubros vencerem por quatro gols de diferença o rival quadricolor.

O Náutico é o último colocado do Grupo C do quadrangular, com apenas cinco pontos conquistados. O Brusque é o 3º lugar e somou seis pontos até aqui. O Guarani é o 2º lugar (última vaga de acesso) e tem sete pontos na tabela de classificação. A Ponte Preta lidera com 10 pontos e busca confirmar a 1ª posição para disputar a final da Série C.