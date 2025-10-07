diariodepernambuco.com.br
Náutico
NÁUTICO

Mateus Silva passa por protocolo de concussão e estará disponível no Náutico para jogo com Brusque

O zagueiro do Náutico deverá estar de volta ao time no duelo do próximo sábado (11), nos Aflitos, pela última rodada do quadrangular da Série C

Caio Antunes

Publicado: 07/10/2025 às 18:52

Seguir no Google News Seguir

Mateus Silva, zagueiro do Náutico/Rafael Vieira / DP Foto

Mateus Silva, zagueiro do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico terá um problema a menos na montagem da equipe para encarar o Brusque. O zagueiro Mateus Silva vem passando por um protocolo de concussão e estará disponível para reforçar o Timbu na partida deste próximo sábado (11), às 17h, nos Aflitos, pela última rodada do quadrangular de acesso da Série C.

Veja também:

Mateus foi atingido na cabeça por um jogador adversário na rodada anterior frente ao Guarani, no último sábado (4). Visivelmente com problemas para seguir em campo, o Náutico utilizou o protocolo de concussão e o jogador foi substituído sem gastar uma das cinco alterações que a equipe tem direito, já com mais de 30 minutos do segundo tempo.

O protocolo de pancadas na região da cabeça prevê cinco dias sem atividades. Com isso, o zagueiro só deverá retornar aos treinamentos na sexta-feira (10), véspera do duelo decisivo pelo acesso, ficando à disposição para o jogo.

Estando apto, Mateus Silva disputa a vaga na dupla de zaga alvirrubra ao lado de Carlinhos e João Maistro. Com todos disponíveis já na partida contra o Bugre, Hélio dos Anjos optou por Carlinhos e João Maistro formando a dupla titular.

 

Brusque , Disponível , Escalação , Mateus Silva , Náutico , Protocolo de concussão , Zagueiros
Mais de Náutico

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP