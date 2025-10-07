Mateus Silva passa por protocolo de concussão e estará disponível no Náutico para jogo com Brusque

O zagueiro do Náutico deverá estar de volta ao time no duelo do próximo sábado (11), nos Aflitos, pela última rodada do quadrangular da Série C

Mateus Silva, zagueiro do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico terá um problema a menos na montagem da equipe para encarar o Brusque. O zagueiro Mateus Silva vem passando por um protocolo de concussão e estará disponível para reforçar o Timbu na partida deste próximo sábado (11), às 17h, nos Aflitos, pela última rodada do quadrangular de acesso da Série C.

Mateus foi atingido na cabeça por um jogador adversário na rodada anterior frente ao Guarani, no último sábado (4). Visivelmente com problemas para seguir em campo, o Náutico utilizou o protocolo de concussão e o jogador foi substituído sem gastar uma das cinco alterações que a equipe tem direito, já com mais de 30 minutos do segundo tempo.

O protocolo de pancadas na região da cabeça prevê cinco dias sem atividades. Com isso, o zagueiro só deverá retornar aos treinamentos na sexta-feira (10), véspera do duelo decisivo pelo acesso, ficando à disposição para o jogo.

Estando apto, Mateus Silva disputa a vaga na dupla de zaga alvirrubra ao lado de Carlinhos e João Maistro. Com todos disponíveis já na partida contra o Bugre, Hélio dos Anjos optou por Carlinhos e João Maistro formando a dupla titular.