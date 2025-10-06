Com valores promocionais, Náutico inicia venda de ingressos para a decisão contra o Brusque

O Náutico anunciou ingressos por R$ 20 para o jogo final na busca pelo acesso na Série C, nos Aflitos

Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Torcida do Náutico (Rafael Vieira)

Para lotar o estádio dos Aflitos! Com valores promocionais, o Náutico iniciou nesta segunda-feira (6) a venda de ingressos para o duelo decisivo pelo acesso contra o Brusque. O confronto válido pela última rodada do quadrangular final da Série C acontece no próximo sábado (11), às 17h.

Para o público geral, os valores das entradas estão custando R$ 20 para qualquer setor do estádio. Para os sócios pagantes de mensalidades, esses valores estão custando a partir de R$ 12. A promoção será válida até a próxima quinta-feira (9), às 23h59.



Na sexta-feira (10) e no dia da partida os ingressos irão para o seu preço original e estarão custando entre R$ 80 e R$ 30 dependendo do setor dos Aflitos. O torcedor alvirrubro pode garantir o seu lugar na decisão adquirindo a entrada através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios.

A torcida do Náutico vem fazendo a sua parte na disputa da equipe pelo acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Nos dois jogos da segunda fase até aqui, mais de 29 mil alvirrubros já marcaram presença nos Aflitos. A expectativa é de um público ainda maior para o jogo contra o Brusque.

Confira os valores dos ingressos para o público geral:

Promocional:

Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 20

Setor Hexa: R$ 20

Setor Caldeirão: R$ 20

Cadeiras: R$ 20

Visitante: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada)

Valores cheios:

Setor Vermelho/Gazzaneo: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)

Setor Hexa: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Setor Caldeirão: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada)

Cadeiras: R$ 80

Visitante: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia-entrada)