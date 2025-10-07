Náutico chega para a última rodada com probabilidade de acesso em 22,3% na Série C
O Náutico recebe o Brusque nos Aflitos e depende de uma combinação de resultados para subir de divisão
Publicado: 07/10/2025 às 14:18
Recife, PE, 20/09/2025 - NÁUTICO X PONTE PRETA - Na tarde deste sábado(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe da Ponte Preta pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Time do Náutico (Rafael Vieira)
Vivo na disputa pelo acesso no quadrangular final da Série C, o Náutico precisa obrigatoriamente vencer o Brusque na última rodada para ainda sonhar com o acesso à Segunda Divisão. Segundo o site Chance de Gol, o Timbu chega para a rodada final com uma probabilidade de 22,3% de subir de divisão.
Para além de triunfar nos Aflitos, o clube alvirrubro precisará contar com uma vitória da Ponte Preta sobre o Guarani na outra partida do grupo. Ainda existe a possibilidade de o Náutico subir com um empate no clássico de Campinas, mas teria que vencer por quatro gols de diferença o rival catarinense.
Ainda segundo o Chance de Gol, o Guarani é o grande favorito para confirmar a classificação para a Série B, com chances em 64,7%. Azarão pelo acesso, o Brusque tem 13,1% de probabilidade de subir. Vale lembrar que a Ponte Preta já conquistou o acesso à Série B no quadrangular final.
As duas partidas do quadrangular ocorrem de maneira simultânea no próximo sábado (11), às 17h. Enquanto o Náutico recebe o Brusque nos Aflitos, a Ponte Preta receberá o Guarani no Moisés Lucarelli.
Situação da tabela
O Náutico é o último colocado do seu grupo, com apenas cinco pontos conquistados. O Brusque é o 3º lugar e somou seis pontos até aqui. O Guarani é o 2º lugar (última vaga de acesso) e tem sete pontos na tabela de classificação. A Ponte Preta lidera com 10 pontos e busca confirmar a 1ª posição para disputar a final da Série C.