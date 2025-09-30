Náutico tem a segunda pior defesa dos quadrangulares finais da Série C

Disparado como a melhor defesa da primeira frase, o Náutico vive cenário contrastante na disputa pelo acesso

Náutico venceu o Brusque em Santa Catarina (João Guilherme / CNC)

Terminando a primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro como a melhor defesa disparada, o Náutico vive um cenário de forte contraste e possui a segunda pior defesa dos quadrangulares finais da competição. Em quatro rodadas de segunda fase, o Timbu já foi vazado em quatro oportunidades.

Apenas a equipe do Brusque tem mais gols sofridos que o clube pernambucano nesta fase, com cinco. O posto de vice-lanterna no sistema defensivo é acompanhado da equipe do Guarani, que sofreu os mesmos quatro gols. Todas as piores defesas, aliás, disputam o Grupo C do quadrangular.

Diferença em relação a primeira fase

Após 19 rodadas da fase inicial da Terceira Divisão, o Náutico sofreu apenas sete gols na disputa. O marco foi o melhor da história da primeira fase da Terceirona no atual formato.

Para se ter uma noção da supremacia da defesa alvirrubra em relação as demais, a segunda melhor defesa, empatada entre Floresta e São Bernardo, terminou com 15 gols sofridos, mais que o dobro sofrido pelo Náutico.

O Timbu chegou a completar oito jogos seguidos sem sequer sofrer um gol nesse recorte. O clube chegou na segunda fase da Série C ostentando a marca de ter sido vazado uma vez nos últimos 10 jogos.

Campanha no quadrangular

Passando com a defesa intacta na estreia diante do Brusque, que terminou com vitória por 1 a 0, o Náutico sofreu gols nas três partidas seguintes da disputa. Pela 2ª rodada, sofreu dois gols do Guarani. Nos jogos seguintes, levou gols da equipe da Ponte Preta, com um gol em cada jogo do quadrangular.

Essa sequência de três partidas seguidas sendo vazado foi uma marca inédita no atual trabalho de Hélio dos Anjos no Timbu. Desde que assumiu a equipe, ainda no mês abril, o Náutico nunca havia tomado gol por três partidas consecutivas.