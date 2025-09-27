Bruno Mezenga desabafa após empate cedido pelo Náutico: "A gente não pode tomar esse tipo de gol"
Autor do gol do Náutico na partida deste sábado (27), o centroavante falou após o empate contra a Ponte Preta
Publicado: 27/09/2025 às 20:12
Bruno Mezenga, atacante do Náutico (Karen Fontes)
Deixando escapar uma vitória importante na disputa do quadrangular final da Série C, o Náutico cedeu o empate nos acréscimos contra a Ponte Preta neste sábado (27), em Campinas. Após o jogo, o autor do gol alvirrubro no empate por 1 a 1, Bruno Mezenga, desabafou sobre o gol sofrido, mas destacou equipe alvirrubra ainda viva na busca pelo acesso.
“Nosso time lutou, empenho não faltou. A gente não pode tomar esse tipo de gol, principalmente a gente que saiu na frente. Mas é levantar a cabeça. Enquanto tem chance de classificar, a gente tem que ter esperança e lutar para conseguir vencer no próximo jogo”, disse Mezenga.
Com o empate no Moisés Lucarelli, o Náutico estacionou na 3ª posição do Grupo C e chegou aos quatro pontos conquistados. O Timbu pode ver a diferença subir para cinco pontos em relação ao 2º colocado Guarani. O próximo compromisso alvirrubro é contra o próprio Bugre, também em Campinas, no dia 4 de outubro.