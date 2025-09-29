Técnico do Náutico reforça confiança em acesso à Série B: 'Só depende de nós'

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Gabriel França / CNC)

A palavra-chave nos Aflitos é confiança. Após o empate por 1 a 1 diante da Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos destacou que, apesar do resultado não ter sido uma vitória, o desempenho coletivo mostrou evolução e capacidade de superação. Para o treinador, manter o foco e a confiança é fundamental para conquistar os pontos necessários nessas duas últimas rodadas para alcançar o objetivo de acesso à Série B.

O resultado, embora tenha sofrido um gol sofrido nos minutos finais, não abalou o moral do elenco, segundo o treinador. Para Hélio, o Timbu demonstrou novamente sua identidade dentro de campo. “O empate contra a Ponte, sofrido no fim, não tirou nossa essência. Pelo contrário: vimos de novo a equipe resistente, ser quem é, mostrar a força que temos juntos”, afirmou.

O Náutico ainda tem dois jogos a cumprir na primeira fase da competição e segue na briga por uma vaga na próxima etapa. O próximo desafio é novamente em Campinas, no sábado (4), contra o Guarani — adversário direto na disputa.

Consciente da importância do momento, Hélio destacou que a classificação depende apenas do desempenho do Náutico. “Faltam duas partidas. Só depende de nós. Seguimos fortes, mesmo quando muitos tentam atrapalhar, porque nossa energia vem de dentro do grupo e da maioria da nossa torcida. Estamos preparados para o que vem. O caminho é duro, mas a nossa culpa é maior. Vamos juntos até o fim!”, concluiu.

Com quatro pontos conquistados em quatro jogos, o Náutico ocupa a terceira colocação do Grupo C. À frente da equipe estão a Ponte Preta, com 10 pontos, e o Guarani, com seis. O Brusque aparece na última posição, com três pontos. Matematicamente, a Macaca já assegurou sua vaga na Série D, restando, portanto, apenas uma vaga em aberto no grupo.