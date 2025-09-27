Náutico deixa vitória escapar, empata com a Ponte Preta e segue em situação difícil pelo acesso

O Náutico empatou por 1 a 1 com a Macaca neste sábado (27), no Moisés Lucarelli, pela 4ª rodada do quadrangular final da Série C

Náutico empata com a Ponte Preta em Campinas (Karen Fontes)

O Náutico empatou por 1 a 1 com a Ponte Preta neste sábado (27), no Moisés Lucarelli, pela 4ª rodada do quadrangular final da Série C. O Timbu deixou a vitória escapar nos acréscimos da partida e segue em situação difícil pelo acesso à Segunda Divisão. O gol alvirrubro foi marcado por Bruno Mezenga, de pênalti, enquanto Miguel foi as redes pela Macaca.

Com o resultado, a situação do Náutico segue delicada na disputa do Grupo C. A equipe alvirrubra chegou aos quatro pontos conquistados e estacionou na 3ª posição. O Timbu pode ver a diferença subir para cinco pontos em relação ao 2º colocado Guarani. A Macaca, por sua vez, chegou aos 10 pontos e seguirá na liderança por mais uma rodada no quadrangular.

O Náutico volta a campo pela Série C ainda em Campinas. O clube pernambucano visita o Guarani, no dia 4 de outubro, em jogo que promete ser decisivo nas pretensões alvirrubras. A Ponte visitará o Brusque, em Santa Catarina.



O jogo

Com o técnico Hélio dos Anjos optando por uma escalação mais ofensiva, abrindo mão de um volante e colocando mais um meia, o Náutico foi quem chegou pela primeira vez no duelo. Ainda aos cinco minutos de jogo, Bruno Mezenga recebeu bola dentro da área e dividiu com o goleiro Diogo Silva.

Os primeiros 15 minutos de duelo foram marcados por muita disputa e poucas jogadas construídas. Devido à tensão e importância do jogo para as equipes, o confronto não teve um protagonista claro das ações ofensivas em seu início.

A primeira grande chance alvirrubra saiu aos 18 minutos do primeiro tempo. O volante Wenderson, uma das novidades na escalação, arriscou de longe e obrigou boa intervenção do goleiro da Ponte Preta. A Macaca respondeu e também chegou com perigo em uma finalização de fora da área. Léo Oliveira arriscou chute forte e Muriel estava bem posicionado para fazer a defesa, já na marca dos 28 minutos.

A tônica do primeiro tempo seguiu com o Náutico mais propositivo. Precisando do resultado, o Timbu reteve uma maior posse de bola, mas esbarrou na forte defesa imposta pela equipe paulista, que buscava responder em contra-ataques em velocidade.

O Náutico voltou a assustar já na reta final da primeira etapa, com duas oportunidades do atacante Igor Bolt. Primeiro, o atleta alvirrubro finalizou de fora da área por cima da meta da Ponte e depois levou perigo com uma cabeçada passando ao lado do gol da Macaca, após cobrança de falta.

A primeira parte do duelo em Campinas chegou ao fim marcada por poucas chances de gol. Em propostas de jogo diferentes, Ponte Preta e Náutico tiveram dificuldades claras de construir oportunidades maiores de gol, fazendo as finalizações saírem de chutes de fora da área e jogadas aéreas.

Segundo tempo

O Náutico voltou para a segunda etapa com ainda mais peso ofensivo, porém as dificuldades criativas seguiram e a equipe abusou de bolas alçadas na área. Em uma das oportunidades por cima, o zagueiro Rayan cabeceou rente à trave do goleiro Diogo Silva, na marca dos 15 minutos.

Com 20 minutos do segundo tempo, o Náutico teve um lance na área que mudou os rumos da partida. Hélio Borges finalizou para o gol e a bola desviou no braço do volante Léo Oliveira. Após revisão no árbitro de vídeo, o juiz da partida assinalou a penalidade máxima.

Na cobrança, Bruno Mezenga bateu com categoria e abriu o placar para o Náutico em Campinas. O gol saiu em um momento importante para a equipe alvirrubra, que aumentava o seu ritmo ofensivo para chegar ao primeiro gol. Aproveitando o bom momento, Vitinho arriscou mais um chute perigoso e obrigou boa defesa do goleiro da Macaca, na jogada seguinte ao gol marcado.

Após o gol sofrido, a Ponte Preta promoveu alterações para buscar aumentar a pressão ofensiva. O clube paulista exerceu uma forte pressão na busca pelo gol de empate, e também passou a abusar de jogadas pelo alto.

Em meio ao forte ritmo, a Macaca conseguiu chegar ao gol de empate. Já na marca dos 48 minutos, Serginhho fez boa jogada individual pelo lado de campo e cruzou com capricho para Miguel, que cabeceou no canto direito de Muriel, sem chances para o arqueiro alvirrubro.





Ficha do jogo

Ponte Preta: 1

Diogo Silva, Pacheco, Wanderson, Saimon e Artur (Kevyn); Luiz Felipe, Léo Oliveira (Miguel) e Elvis (Diego Tavares); Toró (Gustavo Teles), Bruno Lopes e Rodrigo Souza (Serginho). Técnico: Marcelo Fernandes.

Náutico: 1

Muriel, Arnaldo, João Maistro, Índio (Rayan) e Igor Fernandes (Raimar); Wenderson (Igor Pereira), Vitinho e Lucas Cardoso (Auremir); Igor Bolt (Kelvin), Hélio Borges e Bruno Mezenga. Técnico: Hélio dos Anjos.

Gols: Bruno Mezenga (23’ / 1T); Miguel (48’ / 2T)

Cartões amarelos: Artur, Rodrigo Souza (Ponte Preta); Igor Bolt, Vitinho (Náutico)

Local: Estádio Moisés Lucarelli, Campinas.

Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

Assistentes: Thiago Rosa de Oliveira Esposito e Thiago Filemon Soares Pinto (ambos do RJ)

VAR: Leonardo Rotondo Pinto (MG).