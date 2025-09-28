Técnico do Náutico projeta sequência do quadrangular da Série C: "Não tenho qualquer temor"

Hélio dos Anjos falou sobre os dois jogos finais da equipe do Náutico no quadrangular final da Série C

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Vindo de um empate amargo contra a Ponte Preta, o Náutico agora terá duas verdadeiras decisões no quadrangular final da Séria C. O Timbu volta a jogar em Campinas e visita o Guarani, no dia 4 de outubro. Depois, encerra a disputa pelo acesso em casa contra o Brusque.

Em entrevista coletiva após o jogo contra a Macaca, o técnico Hélio dos Anjos projetou a sequência alvirrubra e demonstrou otimismo na busca pelo acesso. O comandante ressaltou não ter qualquer temor com os jogos restantes, sobretudo após a apresentação feita pela sua equipe.

“Eu achei que a gente encorpou. Acho que a sorte ainda vai clarear para nós e a gente vai entrar nos dois últimos jogos com decisão. Não tenho qualquer temor dos dois jogos, porque voltamos a ter aquele retrato bonito de uma equipe competitiva”, destacou o treinador.

