Hélio dos Anjos demostra insatisfação, mas revela ainda acreditar no Náutico

O técnico alvirrubro disse entender a falta de confiança do torcedor, mas garantiu crença interna na busca do acesso na Série C

Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos (Rafael Vieira)

O técnico Hélio dos Anjos não poupou as críticas para a equipe do Náutico após a derrota para a Ponte Preta do último sábado (20). Apesar de demostrar insatisfação, o comandante alvirrubro revelou ainda acreditar na recuperação para os próximos jogos pela Série C.

O treinador disse entender os torcedores alvirrubros não terem mais confiança no time, após duas derrotas seguidas em casa, mas garantiu crença interna na busca pelo acesso à Segunda Divisão. O Náutico agora realiza dois jogos seguidos como visitante na Série C, frente a Ponte Preta e Guarani.

“Eu vou falar para vocês que nós não acreditamos? Nós acreditamos, eu acredito. Agora, fazer o torcedor acreditar eu não tenho esse direito. Internamente eu acredito. Fizeram reunião dentro do campo (após a derrota), não tem que fazer reunião dentro do campo, tem que jogar”, destacou o técnico.

“Se nós não acreditarmos, ninguém vai acreditar. Não temos o direito de exigir de ninguém que acredite na gente, porque baseado nestes dois jogos, eu vou pedir o que? Que o torcedor vá para Campinas? Temos que ir vivos e acima de tudo, acreditando. Acreditar só não vai levar a lugar nenhum, nós temos que ter atitude”, completou.

O Náutico volta a encarar a Ponte Preta no próximo sábado (27). O jogo será válido pela 4ª rodada do quadrangular de acesso e acontece no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.