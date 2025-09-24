Náutico se inspira em recuperações de times com cenário parecido no quadrangular da Série C

Com apenas três pontos após as três primeiras rodadas, o Náutico tem exemplos históricos de acesso em uma situação semelhante

Elenco do Náutico antes de partida nos Aflitos pela Série C (Gabriel França / CNC)

Se colocando em uma situação delicada na disputa do acesso na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico se inspira em campanhas de recuperação de outras equipes que viviam situações parecidas à do Timbu. Com apenas três pontos após as três primeiras rodadas do quadrangular, o clube alvirrubro tem três exemplos históricos de acesso nesse cenário.

O atual formato de quadrangulares para definir o acesso à Série B iniciou em 2020 na Terceira Divisão. Desde lá, três diferentes clubes concluíram o objetivo do acesso após somarem apenas três pontos no primeiro turno do quadrangular. Esse recorte representa 15% do total de equipes que subiram de divisão no formato, em um universo de 20 clubes.

O primeiro exemplo para os alvirrubros se inspirarem aconteceu em 2020, na primeira edição da atual forma. Na ocasião, o Brusque empatou todos os três primeiros jogos no primeiro turno. Na segunda parte do quadrangular, a equipe catarinense venceu duas vezes e perdeu um jogo, conquistando o acesso com nove pontos e na 2ª colocação do seu grupo.

Uma semelhança ainda maior entre as campanhas do Náutico de 2025 e do Brusque de 2020 é que ambos realizaram dois jogos como mandante no primeiro turno. O clube quadricolor precisou triunfar na condição de visitante para conquistar o objetivo final do acesso à Segunda Divisão.

As outras duas campanhas que servem de exemplo ao Náutico aconteceram no ano de 2023. O Amazonas havia perdido os seus dois primeiros jogos e depois conquistou uma arrancada de quatro vitórias seguidas, conquistando o acesso e o 1º lugar do seu grupo. Na ocasião, a Onça também havia realizado dois jogos como mandante na primeira metade do quadrangular e vinha em viés de alta desde a última rodada do primeiro turno.

O terceiro e último exemplo seria o menos provável para o Náutico se espelhar. Ainda na edição de 2023, o Operário-PR conquistou o seu acesso após somar três pontos no 1º turno, somando mais quatro na segunda parte e conquistando o acesso com sete pontos totais. A pontuação do Fantasma foi a menor que já conquistou o acesso na história deste quadrangular da Série C, não servindo de referência maior para o Náutico.

Possibilidades de pontuação

Nos exemplos citados, os acessos ocorreram com diferentes pontuações. Para classificar ao menos na 2ª posição, o Náutico tem 11 pontos como a margem de segurança, onde nenhuma equipe deixou de subir com essa pontuação.

As probabilidades também indicam 10 e nove pontos sendo o suficiente, dependendo de outros fatores no grupo. A média histórica do segundo colocado do quadrangular, inclusive, é de nove pontos. Segundo o site Chance de Gol, somando 10 pontos o Náutico teria entre 80% e 90% de chances de subir de divisão, já com nove pontos essa probabilidade cai para 50%.

Próximo compromisso

Buscando a sua reação imediata, o Náutico visita a Ponte Preta no próximo sábado (27), às 17h, no Moisés Lucarelli, em partida válida pela 4ª rodada do quadrangular final. Enquanto o Timbu é o 3º colocado com três pontos, a Macaca é a líder e tem nove pontos somados até aqui.