Antes da vitória contra o Náutico, técnico da Ponte Preta dispara: "Estão tremendo de medo de vocês"

O técnico Marcelo Fernandes soltou a frase durante a preleção da Macaca para o jogo do último sábado (20), nos Aflitos

Marcelo Fernandes, técnico da Ponte Preta (Júlio César Costa / Especial PontePress)

No último sábado (20), o Náutico foi derrotado pela Ponte Preta no estádio dos Aflitos, em jogo válido pela 3ª rodada do quadrangular da Série C. Para além do resultado, uma frase dita antes do jogo pelo técnico Marcelo Fernandes, comandante da Macaca, chamou atenção.

Em vídeo dos bastidores da partida, postado no próprio canal da Ponte Preta no YouTube, o treinador da Macaca disparou que o time do Náutico estaria tremendo de medo dos adversários. A frase foi dita na preleção antes do jogo, em um clima de motivação para a equipe entrar em campo.

“É concentração do início ao fim em todos os detalhes. Nosso time já mostrou que é capaz. Eles estão de lá tremendo de medo de vocês, e nós vamos pôr mais medo ainda porque a gente vai ganhar o jogo”, disse o técnico da Ponte Preta.

Náutico e Ponte Preta voltam a se encontrar pela 4ª rodada do quadrangular final da Série C. O encontro está marcado para o próximo sábado (27), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. O jogo terá grande importância para ambos na tabela de classificação e ganhou um ingrediente a mais fora das quatro linhas.