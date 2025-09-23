Muriel destaca confiança no elenco do Náutico para reverter situação na Série C

O goleiro ressaltou plena confiança no grupo para dar a volta por cima e conquistar o acesso à Série B do Brasileiro

Muriel, goleiro do Náutico (Gabriel França / CNC)

Vindo de dois resultados adversos, o Náutico viu a sua situação complicar na disputa do quadrangular final da Série C. Com duas derrotas seguidas como mandante, para Guarani e Ponte Preta, o Timbu estacionou na 3ª posição da tabela e tem três pontos a menos que o 2º lugar (Guarani).

Apesar do momento ruim, o experiente goleiro Muriel destacou ter confiança no elenco alvirrubro para reverter a situação e dar a volta por cima na disputa do quadrangular. O arqueiro ressaltou outros momentos difíceis da temporada e foco no objetivo do acesso à Série B.

“Eu tenho plena confiança na nossa equipe, no nosso grupo e no Náutico. Desde que eu cheguei aqui, vejo um grupo que luta muito, que se empenha, um grupo de qualidade. Nós superamos muitas coisas difíceis no decorrer desse ano e chegamos forte nessa reta final. Agora é o momento mais importante do ano, a ambição e o desejo de todos, inclusive o meu desde que cheguei aqui”, disse Muriel.

“Agora é literalmente uma final para a gente, espero que a gente possa estar 100%. Vamos dar o nosso máximo para que a gente venha conquistar essa vitória e ela nos deixará vivo para que a gente venha buscar cada vez mais esse acesso, que é o desejo de todos”, completou.

O goleiro também comentou sobre a reapresentação da equipe após a segunda derrota seguida nos Aflitos pela Terceirona. O atleta de 38 anos enfatizou página virada para a próxima rodada e foco na preparação do Náutico.

“A gente iniciou a semana conversando sobre o último jogo. Lamentamos muito o resultado, mas acho importante pontuar que nós lutamos e demos o nosso máximo. Temos que seguir em frente, deixamos esse jogo para trás e agora é fazer um jogo novamente contra a Ponte Preta, lá na casa deles. Temos uma semana para se preparar, trabalhar forte. Se preparar também mentalmente que é muito importante. Conversamos bastante, analisamos e agora vamos seguindo em frente”, destacou o goleiro alvirrubro.

O Náutico volta a encarar a Ponte Preta em jogo do próximo sábado (27), no Moisés Lucarelli, em Campinas. A partida será válida pela 4ª rodada do quadrangular, iniciando o returno da competição.