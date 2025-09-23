Reapresentação do Náutico é marcada por desligamento e tom de cobrança com o elenco

Após derrotas em sequência na Série C, o Náutico se reapresentou no CT Wilson Campos na última segunda-feira (22)

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Gabriel França / CNC)

Depois de mais um final de semana amargo, o elenco do Náutico se reapresentou ao CT Wilson Campos na última segunda-feira (22). Após a segunda derrota seguida na disputa da Série C, a reapresentação foi marcada por desligamento e tom de cobrança aos jogadores.

A saída oficializada foi a do volante Marco Antônio, que tinha pré-contrato assinado com o CRB para 2026 e foi desligado por opção da diretoria alvirrubra. O jogador teve queda de rendimento notável junto ao time no quadrangular de acesso, sobretudo nas derrotas contra Guarani e Ponte Preta.

Para os demais jogadores do elenco que permanecem para a sequência, houve uma reunião antes de iniciar as atividades no treinamento. O foco da conversa foram as cobranças da comissão técnica alvirrubra aos jogadores, com o intuito de mudanças acontecerem para os próximos jogos.

O técnico Hélio dos Anjos já havia demostrado a sua clara insatisfação com os seus comandados após o revés para o Guarani, nos Aflitos. Na ocasião, o comandante alvirrubro cobrou uma atitude diferente dos atletas, para além de questões tática e técnicas.

Após a conversa, o Timbu realizou o primeiro treinamento focado na próxima partida pelo quadrangular final da Terceira Divisão. A equipe visita Ponte Preta no próximo sábado (27), em Campinas, pela 4ª rodada da segunda fase.

A diretoria e comissão técnica alvirrubra, liderada por Hélio dos Anjos, buscaram subir os níveis de cobrança almejando uma virada de chave no elenco para o returno do quadrangular. Apesar de se colocar em uma situação delicada, o Náutico ainda tem possibilidades matemáticas de se recuperar e conquistar o acesso à Série B do Campeonato Brasileiro.