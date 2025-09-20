Hélio dos Anjos destaca erros individuais na derrota do Náutico para a Ponte Preta

O técnico do Náutico avaliou o que deu errado para mais um revés na disputa do quadrangular de acesso da Série C

Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, e auxiliar Guilherme dos Anjos (Gabriel França / CNC)

Após a derrota para a Ponte Preta neste sábado (20), por 1 a 0, o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, avaliou o deu errado para a equipe sair com mais um revés na disputa do quadrangular de acesso da Série C. Essa foi a segunda derrota seguida do Timbu atuando nos Aflitos.

Segundo o comandante alvirrubro, os erros individuais foram o principal fator para o resultado negativo. Hélio demonstrou muito chateação com determinadas ações dos jogadores e ressaltou a falta de competência para sair com a vitória contra a Macaca.

“O torcedor tem que ficar desconfiado mesmo. Perdemos um jogo na semana passada e jogamos dentro do adversário o tempo todo. Mérito do adversário? Sim. Falta de qualidade nossa? Também. Nós perdemos dois jogos dentro de casa que aconteceram com erros. Hoje foi um erro até maior que os dos gols do Guarani, porque tivemos duas chances de definir a jogada defensivamente e o mesmo jogador meu perdeu as duas dividas de corpo a corpo”, destacou Hélio dos Anjos.

“O time jogou igualzinho a semana passada. Eles não tiveram um chute no gol do Muriel, e eu vou falar que estou contente com isso? Que eu aceito? Em hipótese alguma. Não se erra. Iniciamos o segundo tempo parecendo que iria sair um gol depois do outro, mas a bola não entra. Quando não entra não é sorte, não tivemos competência. Dá uma chateação muito grande, porque não se constrói o que construímos e você em dois jogos dentro de casa não somar ponto nenhum”, completou.