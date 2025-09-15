Série C: Derrota do Náutico para o Guarani muda cenário para a sequência do quadrangular

Se antes o Náutico mirava manter os 100% de aproveitamento com jogos em casa, um revés nos Aflitos muda a situação visando as próximas rodadas

Nos Aflitos, Náutico e Guarani se enfrentaram pela 2ª rodada do quadrangular da Série C (Gabriel França / CNC)

A 2ª rodada no Grupo C do quadrangular de acesso trouxe mudanças de cenário para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série C. O Náutico foi derrotado pelo Guarani, nos Aflitos, se colocando em uma situação de adversidade, pouco esperada neste início de disputa.

Após vencer fora de casa o Brusque na estreia, o Timbu mirava manter os 100% de aproveitamento e teria dois jogos em casa para isso. Com o revés para o Bugre, os pernambucanos só podem chegar aos seis pontos na virada do 1º turno. Para isso, terão que vencer obrigatoriamente a Ponte Preta, no próximo sábado (20), atuando em casa.

A possibilidade de chegar ao segundo turno do quadrangular com duas vitórias colocaria o Náutico forte na briga, porém, analisando a sequência, a pontuação pode ser considerada baixa. O Timbu vai a Campinas e visita a Ponte Preta e o Guarani, pela 4ª e 5ª rodada, respectivamente.

Se o cenário se tornou mais adverso para o Náutico, a situação virou favoravelmente para o Bugre. Com a vitória em Recife, o Guarani retornou para a disputa e agora mira uma sequência de vitórias frente ao Brusque, o seu adversário em dois jogos seguidos. A equipe catarinense é a lanterna do grupo e ainda não pontuou nas duas primeiras rodadas.

Vale lembrar que o Náutico atualmente ocupa à 3ª colocação na tabela, com os mesmos três pontos do Guarani. O Timbu fica atrás apenas pelo saldo de gols, com dois gols a menos. A Ponte é a líder e já chegou na marca dos seis pontos, se isolando na primeira posição.

Próxima rodada

O Náutico recebe a Ponte Preta no estádio dos Aflitos. O clube alvirrubro terá uma verdadeira decisão pela frente e ainda pode ultrapassar a própria Macaca na tabela, dependendo da margem de gols da vitória.

No outro jogo do quadrangular, Guarani e Brusque se encontram no Brinco de Ouro, em Campinas. Enquanto o clube paulista busca embalar na tabela, a equipe quadricolor buscará reagir de maneira imediata para sair da pontuação zerada.