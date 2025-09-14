"Infelicidade", diz Vinícius sobre pênalti perdido na derrota do Náutico para o Guarani
Timbu foi superado pelo Bugre em placar de 2 a 0 neste sábado (13), nos Aflitos
Publicado: 14/09/2025 às 08:20
Recife, PE, 17/08/2025 - NÁUTICO X ANAPOLIS - Na noite deste domingo(17), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Anápolis pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Jogador do Náutico, Vinicius. (Rafael Vieira)
O Náutico sofreu um revés por 2 a 0 nos Aflitos neste sábado (13) diante do Guarani, e o atacante e capitão Vinícius falou sobre o impacto do jogo na saída de campo. O camisa 7 acabou desperdiçando uma cobrança de pênalti aos 10 minutos da segunda etapa, parando em defesa do goleiro Dalberson, que poderia recolocar o Timbu no jogo. Segundo o atleta alvirrubro, o lance foi um ponto doloroso, mas não abalou sua confiança.
"A gente lutou para conquistar a vitória. Foram dois gols muito rápidos, tentamos retornar ao jogo, buscar a vitória. Tive uma infelicidade hoje de errar o primeiro pênalti na minha carreira, mas bola pra frente. Sou um grande homem, um grande jogador, trabalhador e profissional e vou dar a volta por cima nesse momento como diz no jogo, acho que fiz boa partida. É jogo difícil, decisão, então é trabalhar para melhorar e não errar mais", desabafou.
Vinícius destacou a determinação do time mesmo diante da adversidade e reconheceu o empenho da equipe na busca pelo resultado. O capitão lembrou que a derrota foi construída nos minutos iniciais, mas que a entrega dos jogadores do Timbu permanece intacta na Série C, principalmente pelo reconhecimento da torcida alvirrubra.
"O futebol é assim. O torcedor está vendo a nossa luta a cada jogo, também no dia a dia. E esse reconhecimento é pela nossa entrega. O torcedor sabe que a nossa equipe odeia a derrota, não se dá bem com isso. Seja em casa ou fora sempre jogamos pela vitória", expressou.
Por fim, Vinícius projetou a retomada do Náutico no quadrangular, reforçando a união do elenco e o apoio dos torcedores como motores para a recuperação.
"A derrota veio depois de muito tempo, mas eu tenho certeza que junto com a força do elenco, dessa família que nos criamos e a força do nosso torcedor, vamos dar a volta por cima e buscar a vitória no próximo jogo", finalizou.
O Náutico volta a campo no próximo sábado (20), às 17h, novamente nos Aflitos, para enfrentar a Ponte Preta.