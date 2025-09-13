Hélio revela lesão articular de Patrick Allan, que vira dúvida no Náutico

O camisa 20 será reavaliado durante a semana; retorno à equipe na sequência do quadrangular é incerto

Patrick Allan, meio-campista do Náutico (Gabriel França/CNC)

O técnico Hélio dos Anjos confirmou, em coletiva após a derrota do Náutico por 2 a 0 para o Guarani, que o meia Patrick Allan sofreu uma lesão articular no joelho e preocupa para a sequência do quadrangular da Série C.

Artilheiro da equipe na temporada com sete gols, o camisa 20 caiu aos 37 minutos do primeiro tempo, levou a mão à perna. O atleta será reavaliado ao longo da semana, mas já é considerado dúvida para a sequência da segunda fase da Terceirona.

"Contusão articular você não tem como controlar de jeito nenhum. Você tenta controlar as musculares, porque se você sente um sinalzinho, você diminui carga. Agora o articular, como foi do próprio Lucas Cardoso. Eu ainda achei que a lesão do Patrick tinha sido muscular, mas não foi. Ele teve um problema nos ligamentos internos do joelho e preocupa. É a competição, é muito duro. Sobre o Patrick eu não posso falar abertamente o que vai acontecer, mas posso dizer que o Lucas está em um nível bom”, revelou Hélio.

POTENCIAIS OPÇÕES NO MEIO-CAMPO

O treinador também atualizou a situação de Lucas Cardoso, que se recupera de lesão no joelho e é visto como opção para substituir Patrick.

"O Lucas, essa semana, quando começou a fazer o retorno, andou sentindo dores que chegaram a fazê-lo chorar. Terça-feira estava chorando no departamento médico, sentindo uma dor, chateado. Na quinta, fez um trabalho, se sentiu bem. Hoje não teria condições na parte física, mas, graças a Deus, ontem acompanhei o Lucas e ele esteve muito bem, solto", detalhou.

Para a vaga de Patrick Allan no decorrer do jogo contra o Guarani, o comandante alvirrubro apostou em Vitinho, que fez sua estreia com a camisa do Náutico e agradou.

"Gosto muito do Vitinho, acho que é um jogador como um meia cerebral. Aquela jogada em que ele colocou o Sam na frente do gol em que o goleiro defendeu, se não me engano, ele é muito disso. Claro que foi o primeiro jogo. O Vitinho joga mais entrelinhas do que o Patrick. Como ele é muito miúdo, ele flutua bem dos lados do campo. Achei que teve personalidade nesse primeiro jogo, na pressão, gostei”, elogiou o técnico.

Com a situação de Patrick ainda indefinida, o Náutico volta a campo no próximo sábado (20), às 17h, nos Aflitos, para enfrentar a Ponte Preta pela terceira rodada do quadrangular da Série C, precisando da vitória para seguir vivo na briga pelo acesso.