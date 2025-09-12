Náutico anuncia mais de 14 mil ingressos vendidos para jogo contra o Guarani nos Aflitos

O torcedor do Náutico chegará em peso para jogo decisivo pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C

Vinícius comemora gol com a torcida do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico anunciou uma nova parcial de ingressos vendidos para o jogo decisivo contra o Guarani, válido pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C. Agora, 14.121 torcedores alvirrubros já estão confirmados no duelo deste sábado (13), às 17h, no estádio dos Aflitos.

Vale lembrar que o setor Caldeirão já teve os seus ingressos esgotados. Ainda restam poucos ingressos disponíveis para o jogo nos Aflitos, e o torcedor pode adquiri-los através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios.

As entradas estão sendo comercializadas já em seu segundo lote, com os valores custando entre R$ 80 e R$120. O Náutico promoveu um pacote com preços promocionais para os três jogos da equipe em casa pelo quadrangular, também incluídos no número da parcial.

A expectativa vem se concretizando de ser um dos maiores públicos do Timbu na temporada. O duelo contra o Bugre pode colocar o Náutico em situação confortável no início da disputa do quadrangular de acesso, largando com seis pontos na tabela e 100% de aproveitamento.