diariodepernambuco.com.br
Náutico
NÁUTICO

Náutico anuncia mais de 14 mil ingressos vendidos para jogo contra o Guarani nos Aflitos

O torcedor do Náutico chegará em peso para jogo decisivo pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C

Caio Antunes

Publicado: 12/09/2025 às 14:28

Seguir no Google News Seguir

Vinícius comemora gol com a torcida do Náutico nos Aflitos/Rafael Vieira / DP Foto

Vinícius comemora gol com a torcida do Náutico nos Aflitos (Rafael Vieira / DP Foto)

O Náutico anunciou uma nova parcial de ingressos vendidos para o jogo decisivo contra o Guarani, válido pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C. Agora, 14.121 torcedores alvirrubros já estão confirmados no duelo deste sábado (13), às 17h, no estádio dos Aflitos.

Veja também:

Vale lembrar que o setor Caldeirão já teve os seus ingressos esgotados. Ainda restam poucos ingressos disponíveis para o jogo nos Aflitos, e o torcedor pode adquiri-los através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios.

As entradas estão sendo comercializadas já em seu segundo lote, com os valores custando entre R$ 80 e R$120. O Náutico promoveu um pacote com preços promocionais para os três jogos da equipe em casa pelo quadrangular, também incluídos no número da parcial.

A expectativa vem se concretizando de ser um dos maiores públicos do Timbu na temporada. O duelo contra o Bugre pode colocar o Náutico em situação confortável no início da disputa do quadrangular de acesso, largando com seis pontos na tabela e 100% de aproveitamento.

Aflitos , Casa cheia , Guarani , Jogo decisivo , Náutico , parcial , Quadrangular do acesso , série c , torcida
Mais de Náutico

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP