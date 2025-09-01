Náutico anuncia ingressos promocionais para jogos do quadrangular da Série C; confira

O Náutico divulgou a venda de um pacote de ingressos para os três jogos que acontecerão nos Aflitos

Jogadores do Náutico cumprimentam a torcida nos Aflitos (Gabriel França / CNC)

Se preparando para a disputa do decisivo quadrangular de acesso na Série C, o Náutico anunciou as vendas de um pacote promocional de ingressos para os três duelos que acontecerão no estádio dos Aflitos pela segunda fase da competição nacional.

Os valores das entradas estão custando entre R$ 200 e R$ 150 e estarão inclusos os três jogos derradeiros, contra Guarani, Ponte Preta e Brusque. Os ingressos podem ser adquiridos através do site da FutebolCard, para o público geral, e do site maisfieldonordeste, para os sócios. O Timbu divulgou ainda a carga máxima por setor, que serão de 2 mil ingressos.

Vale lembrar que as datas e horários dos seis compromissos do Náutico no quadrangular final ainda serão divulgadas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O alvirrubro inicia a sua jornada frente ao Brusque, fora de casa.

Confira os valores para os três jogos nos Aflitos:

Setor Hexa: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)

Setor Caldeirão: R$ 150 (inteira) e R$ 75 (meia-entrada)

Setor Vermelho: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia-entrada)

Cadeiras: R$ 200 (inteira) e R$100 (meia-entrada)

Jogos do Náutico nos Aflitos pelo quadrangular de acesso:

2ª rodada: Náutico x Guarani

3ª rodada: Náutico x Ponte Preta

6ª rodada: Náutico x Brusque