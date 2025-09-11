Náutico x Guarani marca duelo entre experiência contra juventude entre os treinadores

A diferença de idade entre o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, e o treinador do Guarani, Matheus Costa, chega a quase 30 anos

Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, e técnico do Guarani, Matheus Costa (Rafael Vieira / DP Foto e Raphael Silvestre/Guarani FC)

Náutico e Guarani prometem realizar um pesado confronto pela 2ª rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. As equipes se encontram no próximo sábado (13), nos Aflitos, e um dos principais aspectos que marca o jogo é o choque de gerações entre os treinadores, marcando a experiência contra a juventude.

Enquanto o técnico do Náutico, Hélio dos Anjos, tem 67 anos, o técnico do Guarani, Matheus Costa, tem apenas 38 anos de idade. A diferença entre os profissionais é de quase 30 anos, indicando um grande contraste na beira do campo para o jogo.

Experiência de Hélio dos Anjos

Hélio chega a mais uma fase decisiva de Série C trazendo a experiência como um dos seus principais trunfos. O comandante alvirrubro já conta com três acessos nacionais em sua carreira, incluindo um com o próprio Náutico.

O treinador do Timbu, inclusive, iniciou a sua carreira antes mesmo do técnico Matheus Costa nascer. Hélio dos Anjos assumiu o comando do Joinville para o seu primeiro trabalho ainda no ano de 1986, enquanto o treinador do Guarani nasceu no ano de 1987.

O técnico está em sua quinta passagem pelo Náutico e vem demonstrando mais um trabalho de consistência. Mesmo mais veterano, Hélio segue entregando desempenho e resultados em campo pelo clube alvirrubro.

Na passagem atual de 2025, o profissional já conta com 22 jogos pelo Timbu e números expressivos na campanha da Série C. O Náutico de Hélio dos Anjos sofreu apenas um gol nos últimos 11 jogos, além ostentar atualmente uma invencibilidade de 13 jogos pela equipe na disputa da Terceira Divisão..

Juventude de Matheus Costa

Apesar de jovem, o técnico do Guarani já conta com uma experiência de oito anos como treinador profissional. O primeiro trabalho aconteceu no Paraná, onde foi efetivado no comando técnico e conquistou o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro em 2017.

Matheus Costa ainda com passagens por Joinville, Confiança, Paysandu, Operário-PR, Barra, Santo André, Floresta, Ferroviário, Cascavel e Ypiranga-RS. O principal trabalho de destaque aconteceu no Operário, onde o comandante realizou 81 jogos durante duas passagens pelo Fantasma.

No Guarani, o trabalho de Matheus Costa é recente. Ele assumiu o clube após uma derrota para o próprio Náutico, ainda na primeira fase da Série C. Em apenas seis jogos pelo Bugre, o técnico conta com três vitórias, dois empates e uma derrota. Matheus teve interferência direta em conquistar a classificação do Bugre para a segunda fase da Série C e ainda sonhar com o acesso.

Estreia no quadrangular final

O início dos dois clubes na segunda fase foi de sentimentos distintos. Enquanto o Náutico retificou a ótima fase e venceu o Brusque fora de casa, o Guarani perdeu o clássico campineiro para a Ponte Preta, atuando no Brinco de Ouro.

Vale lembrar que esse será o segundo jogo das equipes nesta Série C. Além da vitória do Náutico em Campinas pela primeira fase, por 1 a 0, os clubes voltarão a se enfrentar no quadrangular de acesso, dessa vez com o mando do Bugre e pela 5ª rodada da fase final.