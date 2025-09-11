Igor Pereira prega clima de decisão do Náutico contra o Guarani: "Tudo ou nada"

Igor Pereira, volante do Náutico (Gabriel França / CNC)

O clima de decisão já habita o estádio dos Aflitos. O jogo do Náutico contra o Guarani já será de grande importância na ambição do clube pelo acesso à Série B e esse sentimento foi externado pelo volante Igor Pereira. O Timbu recebe o Bugre neste sábado (13), às 17h, nos Aflitos, pela 2ª rodada do quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C.

Em entrevista coletiva nesta quinta-feira (11), Igor Pereira pregou o clima de decisão para toda a equipe alvirrubra. O atleta destacou o clube focado para o duelo, mas não escondeu a ansiedade para sair com a vitória atuando em frente ao torcedor.

“Cada jogo a gente está encarando como uma decisão. A gente sabe que essa fase é muito difícil, muito equilibrada. Então esse primeiro jogo dentro de casa a gente está preparado, buscando o melhor para chegar no jogo e conquistar essa vitória. O sentimento de torcedor é o mesmo nosso aqui, todo dia a gente vem conversando e fica uma vontade de querer chegar logo o jogo para estar ali dentro de campo. Ainda mais com essa energia dentro dos Aflitos”, destacou Igor Pereira.

“A cada jogo a gente está entrando cada vez mais ligado, mais concentrado, e parece que a gente nem enfrentou o Guarani ainda, é a primeira vez. É tudo ou nada e a gente está nessa euforia para chegar no jogo, buscar a vitória e dar alegria para o torcedor, que é o mais importante”, completou.

O Náutico recebe o Guarani de olho em manter os 100% e chegar aos seis pontos no quadrangular de acesso. O Timbu venceu o Brusque fora de casa na primeira rodada. O Bugre, por sua vez, saiu derrotado no clássico contra a Ponte Preta e busca pontuar pela primeira vez na tabela de classificação.