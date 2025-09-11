Náutico terá problemas para escalar a defesa contra o Guarani

O zagueiro João Maistro estará suspenso, já Mateus Silva retorna de lesão e não tem presença garantida entre os titulares no Náutico

Zagueiros do Náutico, João Maistro e Mateus Silva (Gabriel França / CNC)

O Náutico precisará lidar com problemas para escalar o seu miolo de zaga no duelo contra o Guarani. A equipe não terá à disposição o zagueiro João Maistro e ainda trabalha para o retorno de Mateus Silva. O Timbu recebe o Bugre neste sábado (13), às 17h, no estádio dos Aflitos, pela 2ª rodada do quadrangular final da Série C.

João Maistro foi expulso de maneira direta no jogo contra o Brusque do último domingo (7). O defensor precisará cumprir suspensão automática e é o único desfalque confirmado. O zagueiro Mateus Silva, por sua vez, deve retornar de um problema muscular na coxa.

Mateus tende a estar disponível, mas não tem retorno entre os titulares garantido. O experiente defensor não entra em campo desde o dia 3 de agosto, contra o Retrô, e pode sentir o período de inatividade.

Com isso, a opção mais provável para formar a dupla de zagueiros ao lado de Carlinhos deve ser a de Rayan. O jogador foi acionado durante o segundo tempo contra o Brusque, justamente para recompor o sistema defensivo após a expulsão de João Maistro. Rayan também vem de uma titularidade recente contra o Ituano.

Os jovens Índio e Felipe Santana também são opções no elenco, mas distantes de terem uma oportunidade para iniciar um jogo decisivo pelo acesso à Série B. O Náutico busca manter os ótimos números defensivos, mesmo com diferentes opções entre os zagueiros.