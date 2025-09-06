Sem Paulo Sérgio e com retorno de Muriel, confira o provável Náutico contra o Brusque

O Náutico seguirá lidando com desfalques, mas tem retorno importante para a estreia no quadrangular final da Série C

Paulo Sérgio e Muriel, em treino pelo Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico inicia a sua jornada neste domingo (7), às 19h, pelo quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C. Para o duelo frente ao Brusque, no Estádio Augusto Bauer, o Timbu terá que lidar com desfalques, mas conta com retornos importantes ao time.

A principal ausência fica por conta, mais uma vez, de Paulo Sérgio. O centroavante alvirrubro voltou a sentir problemas físicos e sequer viajou para Santa Catarina. O camisa nove tinha expectativa de retornar aos gramados no duelo deste domingo, mas novas dores tiraram o jogador do confronto.

Ainda nos desfalques, o Náutico seguirá sem poder contar com o meia-atacante Lucas Cardoso. O atleta está em fase final de recuperação de uma lesão no joelho, mas ainda sem condições de entrar em ação.

Com relação aos retornos, o Timbu ganhará dois reforços no seu sistema defensivo. O goleiro Muriel está recuperado de uma pequena lesão muscular, que o tirou dos dois últimos jogos. Quem também retorna é o zagueiro Mateus Silva, 100% recuperado de uma lesão muscular na coxa.

Para a vaga do ausente Paulo Sérgio, a disputa fica entre Bruno Mezenga e Samuel Otusanya. O atacante nigeriano agradou nos minutos que esteve em campo e acirrou a disputa pela titularidade com o camisa 80.

Na vaga de Lucas Cardoso, Patrick Allan segue sendo o seu substituto natural no meio de campo. Patrick ganhará a concorrência de Vitinho, recém-chegado e já regularizado para o duelo frente aos catarinenses.

Confira a provável escalação do Náutico:

Muriel, Arnaldo, Mateus Silva, Carlinhos e Igor Fernandes; Igor Pereira, Marco Antônio e Patrick Allan; Hélio Borges, Vinícius e Bruno Mezenga (Samuel Otusanya). Técnico: Hélio dos Anjos.