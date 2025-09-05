Hélio dos Anjos destaca confiança no acesso do Náutico: "Estamos preparados"

O técnico do Náutico externou grupo confiante na busca pelo acesso à Série B, nas vésperas de iniciar o quadrangular final

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Gabriel França / CNC)

As vésperas de iniciar a disputa do quadrangular de acesso da Série C, o Náutico se mostra confiante para seguir forte na campanha e buscar o objetivo da Segunda Divisão em 2026. O Timbu inicia a sua jornada frente ao Brusque, neste domingo (7), às 19h, no Estádio Augusto Bauer. O duelo será o primeiro de seis decisões na segunda fase da competição.

Em entrevista coletiva na última quinta-feira (4), o técnico Hélio dos Anjos externou a sua confiança no acesso à Série B do Náutico. O comandante alvirrubro destacou que a equipe chega ao quadrangular preparada e aproveitou para projetar a estreia contra o clube catarinense.

“Eu sou muito feliz e quero que tudo aconteça da melhor maneira possível. Estamos preparados, pode ter certeza. E eu sou muito consciente, se nós estivéssemos tendo algum problema que me deixasse pouco seguro, eu teria isso muito diferente comigo. Eu estou muito seguro, muito confiante. Os jogadores têm me transmitido muita confiança e vamos para o jogo”, disse Hélio dos Anjos.

“O jogo, todo mundo sabe, tem o perdedor e o ganhador, e sejamos nós os ganhadores. Largar na frente faz uma diferença sim, mas também não vamos falar em outro resultado. Mas o respeito pelo Brusque é muito grande também”, completou.

O treinador também ressaltou as suas experiências com acessos passados para contribuir na campanha alvirrubra. Hélio enfatizou gostar dos momentos de maior decisão na temporada, mas disse não poder se segurar no seu passado.

“Já tive acesso com o Náutico, com o Goiás, com o Paysandu, mas hoje é outra coisa. Eu não posso ficar me segurando no passado. Muito mais do que ofereci até agora, eu tenho que oferecer nesse novo campeonato (quadrangular). Eu estou preparado, sempre estive preparado e eu gosto muito desse tipo de situação. O melhor momento é quando nós chegamos nessas condições. É um momento que eu tenho mais como privilégio e pode ter certeza de que não vai ter uma pessoa mais feliz do que eu, caso a gente conquiste esse acesso”, enfatizou o técnico.