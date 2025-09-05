Náutico visita o Brusque com restrospecto favorável contra o rival; confira

O Náutico vem de invencibilidade recente contra o adversário deste domingo (7), pela 1ª rodada do quadrangular final da Série C

Náutico x Brusque, em duelo pela 4ª rodada da Série C de 2025 (Rafael Vieira / DP Foto)

Entrando em campo pelo início do quadrangular final da Série C, o Náutico visita o Brusque neste domingo (7), às 19h, no Estádio Augusto Bauer. O Timbu chega para o duelo da 1ª rodada com um retrospecto histórico favorável contra o rival.

Com poucos enfrentamentos na história, Náutico e Brusque já se encontram em seis oportunidades, apenas pelas Séries B e C. O clube alvirrubro tem duas vitórias no retrospecto, com mais três empates e apenas uma vitória da equipe quadricolor. Levando em conta os jogos mais recentes, de 2022 para cá, o Timbu possui uma invencibilidade. Os alvirrubros não perdem do Brusque há quatro jogos, com dois empates e dois triunfos no recorte.

Nos jogos com o mando da equipe catarinense, o equilíbrio vem norteando o confronto. Em três duelos em Santa Catarina, o Náutico tem uma vitória, um empate e uma derrota.

As equipes, inclusive, já se enfrentaram nesta Série C de 2025. Ainda pela 4ª rodada da competição, no dia 4 de maio, Náutico e Brusque ficaram no empate por 0 a 0 no estádio dos Aflitos.

Além do duelo válido pela 1ª rodada do quadrangular, os clubes ainda irão se encontrar novamente na última rodada desta segunda fase. Desta vez com o mando alvirrubro, que decide em casa pela melhor campanha na fase anterior.