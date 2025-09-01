CBF detalha jogos do Náutico no quadrangular da Série C; veja datas e horários

Timbu inicia a próxima fase da Terceirona diante do Brusque, fora de casa, no domingo (7), às 19h; quadrangular define os classificados à Série B

Equipe do Náutico comemora mais uma vitória pela Série C (Gabriel França / CNC)

Tabela do Náutico no quadrangular da Série C definida! A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou na noite nesta segunda-feira (1º) a tabela completa dos quadrangulares que definem os times que conquistam o acesso à Série B. O Timbu está no Grupo C, ao lado de Brusque, Guarani e Ponte Preta.

Serão seis rodadas, com jogos de ida e volta, com início neste fim de semana, nos dias 6 e 7 de setembro, e término previsto para 11 de outubro. A estreia alvirrubra será domingo (7), às 19h, contra o Brusque, no Estádio Augusto Bauer, em Brusque, Santa Catarina. O último duelo também será contra os catarinenses, nos Aflitos, no dia 11 de outubro, às 17h.

Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem vaga na Segunda Divisão, enquanto os líderes disputarão a final em dois jogos para definir o campeão da Série C 2025. Invicto há 12 jogos no Brasileiro, o Timbu chega para o quadrangular após terminar a primeira fase na 3ª colocação, com 36 pontos. A melhor defesa da competição, assim como de todas as divisões do futebol nacional, é do Náutico.

Confira os confrontos, datas e horários das partidas do Náutico no quadrangular da Série C:

1ª rodada: Brusque x Náutico (07/09, domingo, 19h – Estádio Augusto Bauer, SC)

2ª rodada: Náutico x Guarani (13/09, sábado, 17h – Estádio dos Aflitos, PE)

3ª rodada: Náutico x Ponte Preta (20/09, sábado, 17h – Estádio dos Aflitos, PE)

4ª rodada: Ponte Preta x Náutico (27/09, sábado, 17h – Estádio Moisés Lucarelli, SP)

5ª rodada: Guarani x Náutico (04/10, sábado, 17h – Estádio Brinco de Ouro da Princesa, SP)

6ª rodada: Náutico x Brusque (11/10, sábado, 17h – Estádio dos Aflitos, PE)