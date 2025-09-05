STJD indefere pedido de anulação de partida e tabela final da Série C é mantida

Por decisão do tribunal, o jogo entre Anápolis x Guarani foi mantido com o resultado válido após pedido de anulação do duelo

Troféu do Campeonato Brasileiro da Série C (LEO PIVA/CBF)

O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) indeferiu, nesta sexta-feira (5), o pedido de anulação da partida entre Anápolis e Guarani, pela 13ª rodada da Série C e que acabou com vitória de 2 a 0 do clube goiano. O pedido do Bugre alegava um erro de direito e solicitava a anulação do jogo em questão.

O erro aconteceu no momento de uma substituição da equipe do Anápolis. Em meio às mexidas, o jogador Igor Cássio ingressou ao campo de jogo e ninguém da equipe saiu, fazendo o Anápolis ficar alguns momentos com 12 jogadores em campo. O atleta que seria substituído, João Celeri, chegou a participar de um lance defensivo antes de deixar a partida. O tribunal decidiu por manter o resultado do jogo, entendendo que o erro da arbitragem não influenciou diretamente o resultado da partida. No momento da confusão, o Anápolis já vencia pelo placar de 2 a 0.

Com a decisão, a tabela final da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C seguirá a mesma. Antes com possibilidades de subir e descer na tabela, o Guarani é confirmado na 7ª posição e já estreia no quadrangular final contra a Ponte Preta, neste sábado (6), no estádio Brinco de Ouro.

Garantindo os três pontos do duelo citado, o Anápolis confirma a sua permanência na Terceira Divisão e evita o risco de rebaixamento, que poderia acontecer em caso de não vitória em um novo jogo frente ao Guarani. O CSA foi oficialmente rebaixado para a Série D após a decisão de manutenção do resultado no tribunal.

Antes com possibilidade de paralisação, o início da segunda fase da Série C está confirmado. Neste final de semana, oito equipes estreiam em seus quadrangulares, no primeiro de seis compromissos pelo acesso à Série B. O Náutico estreia contra o Brusque, no domingo (7), às 19h, no Estádio Augusto Bauer.

