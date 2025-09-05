Igor Fernandes destaca defesa do Náutico como trunfo para o acesso à Série B: 'Tem sido o nosso pilar'

Com apenas sete gols sofridos, o Timbu terminou a primeira fase com o setor defensivo menos vazado da história do torneio

Igor Fernandes, lateral do Náutico (Reprodução)

Após se classificar em terceiro lugar para a fase final da Série C, o Náutico entra no quadrangular com a missão de retornar à Série B. Apoiado em números expressivos da primeira fase, o Alvirrubro estreia no domingo (7), às 19h, contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, e vai enfrentar também Ponte Preta e Guarani no grupo B.

A equipe fechou a etapa inicial com a melhor defesa do torneio, sofrendo apenas sete gols em 19 jogos, conquistando a melhor marca na história da competição. Além disso, o time ainda defende uma invencibilidade de 12 jogos na Série C, com destaque para uma sequência de oito partidas consecutivas sem sofrer gols. Titular da lateral esquerda, Igor Fernandes ressalta que a solidez defensiva será determinante na busca pelo acesso.

“A defesa tem sido o nosso pilar. Essa marca é fruto do trabalho coletivo, com todo mundo ajudando, desde o ataque até a defesa. Quando a equipe se defende bem, os atacantes ganham mais confiança para decidir lá na frente. Se mantivermos essa consistência no quadrangular, temos grandes chances de conquistar o acesso”.

Além da consistência defensiva, o Náutico também se destaca fora de casa. Nos nove jogos como visitante, o Timbu conquistou quatro vitórias, três empates e apenas duas derrotas, registrando 55,5% de aproveitamento, o segundo melhor da Série C, atrás apenas da Ponte Preta. Para Igor, os resultados longe dos Aflitos refletem a confiança do elenco.

“Temos mostrado maturidade para jogar longe de casa. Não é fácil atuar fora, mas esse grupo aprendeu a se superar em ambientes difíceis. Cada partida será uma decisão e saber competir em campo adversário pode ser um diferencial para conquistarmos o nosso principal objetivo.”

A segunda fase da Série C reúne dois grupos de quatro equipes cada. Ao todo, os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando seis partidas. No quadrangular, o Náutico integra o Grupo B, ao lado de Ponte Preta, Guarani e Brusque, enquanto a outra chave conta com Caxias, São Bernardo, Londrina e Floresta. Os dois melhores de cada grupo garantem o acesso à segunda divisão, e os líderes farão a final também em jogos de ida e volta, para decidir o campeão.