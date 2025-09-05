Igor Fernandes destaca defesa do Náutico como trunfo para o acesso à Série B: 'Tem sido o nosso pilar'
Com apenas sete gols sofridos, o Timbu terminou a primeira fase com o setor defensivo menos vazado da história do torneio
Publicado: 05/09/2025 às 12:08
Igor Fernandes, lateral do Náutico (Reprodução)
Após se classificar em terceiro lugar para a fase final da Série C, o Náutico entra no quadrangular com a missão de retornar à Série B. Apoiado em números expressivos da primeira fase, o Alvirrubro estreia no domingo (7), às 19h, contra o Brusque, no estádio Augusto Bauer, e vai enfrentar também Ponte Preta e Guarani no grupo B.
“A defesa tem sido o nosso pilar. Essa marca é fruto do trabalho coletivo, com todo mundo ajudando, desde o ataque até a defesa. Quando a equipe se defende bem, os atacantes ganham mais confiança para decidir lá na frente. Se mantivermos essa consistência no quadrangular, temos grandes chances de conquistar o acesso”.
Além da consistência defensiva, o Náutico também se destaca fora de casa. Nos nove jogos como visitante, o Timbu conquistou quatro vitórias, três empates e apenas duas derrotas, registrando 55,5% de aproveitamento, o segundo melhor da Série C, atrás apenas da Ponte Preta. Para Igor, os resultados longe dos Aflitos refletem a confiança do elenco.
“Temos mostrado maturidade para jogar longe de casa. Não é fácil atuar fora, mas esse grupo aprendeu a se superar em ambientes difíceis. Cada partida será uma decisão e saber competir em campo adversário pode ser um diferencial para conquistarmos o nosso principal objetivo.”
A segunda fase da Série C reúne dois grupos de quatro equipes cada. Ao todo, os clubes se enfrentam em jogos de ida e volta, totalizando seis partidas. No quadrangular, o Náutico integra o Grupo B, ao lado de Ponte Preta, Guarani e Brusque, enquanto a outra chave conta com Caxias, São Bernardo, Londrina e Floresta. Os dois melhores de cada grupo garantem o acesso à segunda divisão, e os líderes farão a final também em jogos de ida e volta, para decidir o campeão.