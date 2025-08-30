Náutico domina o Ituano nos Aflitos, vence e termina 1ª fase na 3ª posição da Série C

Com dois gols de Samuel Otusanya e um de Carlinhos, Náutico venceu o clube paulista por 3 a 0 neste sábado (30)

Samuel Otusanya em comemoração de gol pelo Náutico (Gabriel França / CNC)

De maneira dominante, o Náutico venceu o Ituano pelo placar de 3 a 0 neste sábado (30), nos Aflitos, em partida válida pela última rodada da primeira fase da Série C. Com o resultado, o Timbu terminou a fase regular na 3ª posição, com 36 pontos, já que a Ponte Preta também venceu o seu duelo e tirou a possibilidade dos alvirrubros de chegarem na vice-liderança pelo número de vitórias. Os gols da partida foram marcados pelo atacante Samuel Otusanya, duas vezes, e pelo zagueiro Carlinhos.

Com a confirmação do 3º lugar, o Náutico já conhece os seus adversários no quadrangular de acesso. Pelo chaveamento, a equipe pernambucana enfrentará a própria Ponte Preta, o Brusque e o Guarani. O primeiro duelo da segunda fase já acontece no próximo final de semana, ainda sem data definida.

O Ituano, por sua vez, amargou a eliminação na primeira fase com o revés nos Aflitos. O Galo de Itu encerrou a sua participação na 12ª posição, com 24 pontos conquistados.

O jogo

O Náutico veio para o campo com uma equipe com bastante alterações. Visando poupar e evitar suspensões de jogadores pendurados, o técnico Hélio dos Anjos entrou com um time misto. Com a equipe alternativa, o Náutico não conseguiu imprimir o seu forte ímpeto dos inícios de partida nos Aflitos e viu o Ituano criar a primeira chance de gol aos 10 minutos, porém sem perigo com uma finalização para fora.

O jogo seguiu de muita disputa e com nenhuma das duas equipes assumindo o protagonismo das ações. O clube alvirrubro apresentou dificuldades para criar as suas jogadas ofensivas, sobretudo em jogadas por baixo.

Aos 23 minutos, o Náutico levou perigo pela primeira ao gol do Ituano. Patrick Allan cobrou escanteio fechado e obrigou a intervenção do goleiro Pegorari. Na jogada seguinte, Vinícius recebeu passe de escanteio curto e achou Samuel Otusanya dentro da área, o nigeriano cabeceou com estilo para o fundo das redes e abriu o placar para o Timbu.

O Náutico voltou a ter uma chance clara, e novamente na bola área. Patrick Allan cobrou falta e Rayan cabeceou na trave da meta do Galo de Itu. Na sequência, Vinícius arriscou de longe e a bola foi parar no travessão, após falha no gesto de defesa do arqueiro do Ituano.

O Timbu seguiu dominante até o final da primeira etapa. Melhorando o seu desempenho depois do gol marcado, o clube pernambucano seguiu próximo de aumentar o marcador durante todo o restante da primeira parte. O Ituano pouco ameaçou efetivamente vazar a melhor defesa da Série C.

Segundo tempo

Voltando para a segunda etapa com o mesmo time que terminou o primeiro tempo, o Náutico seguiu desempenhando um jogo superior ao ser adversário. A equipe alvirrubra continuou presente no campo de ataque e teve as suas principais chances novamente na bola aérea.

O Ituano passou a conseguir ter uma maior posse de bola no campo alvirrubro, sobretudo após substituições nos jogadores de frente. Ainda com dificuldades na criação, o clube paulista assustou com uma finalização de fora da área de de Felipe Muranga, que parou na defesa de Wellerson.

Na marca dos 27 minutos do segundo tempo, o Ituano perdeu a sua melhor chance de empatar o jogo nos Aflitos. Após boa trama ofensiva dentro da área alvirrubra, Léo Passos recebeu a bola livre na pequena área e finalizou por cima da meta.

Com mudanças promovidas por Hélio dos Anjos, o Náutico recuperou o seu ímpeto ofensivo e transformou o confronto em uma vitória tranquila no estádio dos Aflitos. Aos 47 minutos, Hélio Borges, que entrou no segundo tempo, cobrou escanteio na área e Carlinhos cumprimentou para o fundo do gol. Pouco tempo depois, aos 49 minutos, foi a vez de Hélio Borges aproveitar a saída errada do goleiro do Ituano e achar Samuel Otusanya, que finalizou para fazer o seu segundo gol no jogo e o terceiro do Náutico.



Ficha do jogo

Náutico: 3

Wellerson, Marcos Ytalo, Rayan, Carlinhos e Raimar (Igor Fernandes) Samuel (Índio), Marco Antônio e Patrick Allan (Felipe Redaelli); Vinícius (Kelvin), igor Bolt (Hélio Borges) Samuel Otusanya. Técnico: Hélio dos Anjos.

Ituano: 0

Pegorari, Thassio, Carlão, Matheus Mancini e Dal Pian; Bruno Silva, Victor Reis (Felipe Muranga) e Léo Passos; Vinicius Popó (Fernando Canesin), Fernandinho e Gabriel Razera (Zé Carlos). Técnico: Mazola Júnior.

Gols: Samuel Otusanya (24’ / 1T e 49’ / 2T) e Carlinhos (47’/2T)

Cartões amarelos: Samuel, Carlinhos (Náutico)

Local: Estádio dos Aflitos

Árbitro: Fernando Antonio Mendes de Salles Nascimento Filho (PA)

Assistentes: Marcio Gleidson Correia Dias e Ederson Brito de Albuquerque (ambos do PA)

Público: 8.758

Renda: R$ 180.875,00