Guilherme dos Anjos projeta força do Náutico no quadrangular da Série C

Guilherme dos Anjos, auxiliar do Náutico (Gabriel França / CNC)

Já classificado antecipadamente, o Náutico encerrou neste sábado (30) a disputa da primeira fase da Série C. O Timbu terminou na 3ª posição e já conhece os seus adversários para o quadrangular de acesso. A equipe alvirrubra realizará jogos contra Ponte Preta, Guarani e Brusque, em duelos de ida e volta dentro de pontos corridos.

Em entrevista coletiva após a vitória contra o Ituano, por 3 a 0, Guilherme dos Anjos projetou esta segunda fase da Terceira Divisão. O auxiliar técnico alvirrubro fez questão de enfatizar a força do Náutico, mas também ressaltou o peso e as dificuldades que os adversários apresentarão.

“Nós já esperávamos pegar Guarani e Ponte Preta. O que a gente fez de principal foi já trabalhar com a logística para ter a melhor condição possível de viagem. O que a gente vem estudando é logística por enquanto, e os adversários a gente já conhece muito bem. São adversários com camisa, principalmente Guarani e Ponte. E o Brusque com um mando de campo muito pesado e histórico de acesso", destacou Guilherme dos Anjos.

“A gente vai ter que ter uma atenção muito grande nesses jogos. Agora, as pessoas também vão ter que ter uma atenção muito grande com o Náutico. Nossa camisa é tão pesada quanto a de todos, e quando a gente entra os atletas sabem que camisa não ganha jogo. Precisamos lutar contra nós mesmos o tempo inteiro, para manter esse nível de competitividade e concentração. A gente tem que entender que nós precisamos subir”, completou.