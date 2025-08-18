Náutico encaminha a saída do volante Renato Alves

O jogador vinha sofrendo com problemas físicos e não faz mais parte dos planos para a sequência da temporada

Renato Alves, volante do Náutico (Gabriel França / CNC)

Fazendo os últimos ajustes no elenco para a reta final da disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico tem encaminhada a saída do volante Renato Alves. O jogador de 33 anos vinha sofrendo com problemas físicos e não faz mais parte dos planos para a sequência da temporada. A informação foi dada inicialmente pelo GE e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Possuindo contrato, Náutico e Renato Alves ainda negociam a rescisão do atleta, que deve acontecer em breve. Em 2025, Renato Alves disputou apenas dois jogos pelo Timbu e não vinha sendo relacionado para as últimas partidas.

O volante foi titular na estreia alvirrubra na temporada diante do Petrolina, ainda no mês de janeiro, pelo Campeonato Pernambucano. Na ocasião, o jogador saiu lesionado e só voltou a campo no mês de março, onde também deixou o campo com uma questão física. Desde então, não atuou mais pelo Náutico.

A maior sequência de Renato ocorreu em 2024, quando emendou sete partidas seguidas e se tornou titular absoluto na campanha da Série C. Entretanto, a primeira lesão muscular tirou o atleta da temporada alvirrubra.

Apesar da saída, o Náutico não deve buscar um outro jogador da posição no mercado. Promovendo o garoto da base Samuel, a comissão técnica alvirrubra já tem as suas opções fechadas para volante, que também incluem Igor Pereira, Marco Antônio, Auremir e Wenderson.