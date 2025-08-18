Ex-Náutico, Lucas Perri estreia com vitória e sem sofrer gols na Premier League
O goleiro brasileiro passou em branco na vitória do Leeds United por 1 a 0, nesta segunda-feira (18), frente ao Everton
Publicado: 18/08/2025 às 18:58
Lucas Perri, goleiro do Leeds United, da Inglaterra (DARREN STAPLES / AFP)
Esta segunda-feira (18) foi marcada pela estreia de um ex-jogador do Náutico no Campeonato Inglês, a Premier League. O goleiro brasileiro Lucas Perri estreou pelo Leeds United na vitória por 1 a 0 frente ao Everton, pela 1ª rodada da competição inglesa.
Perri não só saiu com o triunfo em sua estreia, como também não foi vazado. O arqueiro passou intacto em seu início de caminhada pelo Leeds, após ser vendido pelo Lyon, da França.
O goleiro de 27 anos teve passagem marcante pelo Náutico em 2022, ao ser emprestado pelo São Paulo. O arqueiro foi crucial na conquista do Campeonato Pernambucano daquele ano e chegou a disputar a Série B com o Timbu. Pelo clube alvirrubro, acumulou 44 partidas antes de ser vendido ao Botafogo.