Melhor defesa da Série C, Náutico terá problemas na dupla de zaga contra o Anápolis

O técnico Hélio dos Anjos não terá disponível a dupla de zagueiros considerada ideal para o próximo domingo (17)

Zagueiros do Náutico, Carlinhos e Mateus Silva (Gabriel França / CNC)

Dono da melhor defesa da Série C e das quatro divisões do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá problemas para escalar a dupla de zaga no próximo compromisso pela Terceira Divisão. O técnico Hélio dos Anjos não terá disponível a dupla de zagueiros considerada ideal para receber o Anápolis no próximo domingo (17), às 19h, no estádio dos Aflitos.

Os zagueiros Mateus Silva e Carlinhos estarão fora de ação contra o rival goiano. Mateus ainda está em fase de recuperação de uma lesão grau 1 na musculatura da coxa esquerda e deve retornar ao time no próximo duelo contra o São Bernardo. Carlinhos, por sua vez, levou o terceiro cartão amarelo no duelo contra o Londrina e cumprirá suspensão neste próximo domingo.

Sendo assim, a formação de zagueiros do Náutico deve contar com João Maistro e Rayan, realizando dupla inédita na temporada. Maistro ganhará sequência no time titular, uma vez que já foi o substituto de Mateus Silva na rodada anterior. Rayan deve voltar ao time após seis rodadas da sua última titularidade.

Em entrevista coletiva, o zagueiro João Maistro falou sobre as oportunidades na equipe titular alvirrubra. O zagueiro destacou a competitividade interna entre os zagueiros e ressaltou a boa fase que vinha passando antes de se lesionar.

“Eu vinha jogando no começo do campeonato com o Hélio, e aí tive a lesão, onde acabou fazendo com que eu perdesse um pouco o espaço. Teve a chegada do Mateus (Silva) e a defesa se acertou. Infelizmente ele teve a lesão também, onde abriu o espaço para eu voltar a jogar. Para mim é uma fase muito boa a que eu venho passando, pude entrar e manter o nível da defesa. O professor trabalha e procura manter todos no mesmo nível para quando a oportunidade aparecer”, destacou João Maistro.

Ainda nas opções de zagueiro, o Náutico também tem disponível no elenco o jovem Índio. O cria da base alvirrubra atuou apenas em quatro partidas nesta temporada e também pode ser uma alternativa para Hélio dos Anjos colocar em campo.