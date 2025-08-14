Beto Lago: 'O elétrico Hélio dos Anjos remonta o Náutico e dá salto de qualidade impressionante'

A equipe comandada por Hélio dos Anjos se encontra na 2ª colocação da Série C de 2025, com 29 pontos somados, restando três partidas para o final da primeira fase

Recife, PE, 21/07/2025 - NÁUTICO X CAXIAS - Na noite desta segunda-feira(21), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos. (Rafael Vieira)

O elétrico Hélio

Na análise do trabalho do treinador do Náutico, Hélio dos Anjos, poucos nomes no futebol brasileiro se destacam com a mesma intensidade e espírito competitivo que ele. Desde suas primeiras passagens pelos clubes pernambucanos nos anos 1990, Hélio se tornou conhecido por transformar equipes por meio de motivação e uma disciplina tática agressiva. Como repórter do Diario de Pernambuco, acompanhava diariamente o seu trabalho – uma época em que a imprensa assistia aos treinos de perto. Hoje, Hélio conta hoje com a colaboração do filho Guilherme, que, mesmo imbuído das características do pai, traz um toque de serenidade ao dia a dia do clube. Os jogadores sabem que o treinador exige comprometimento absoluto, posicionando-se intensamente na beira do campo, um reflexo claro na postura do time. Não é surpresa que a equipe ostente a melhor defesa da Série C, com apenas seis gols sofridos em 16 partidas.

O trabalho de Hélio também se destaca no reforço mental dos atletas, onde ele costuma atuar na autoestima do grupo, relembrando conquistas passadas, histórias pessoais e a importância de vestir a camisa do clube. Mesmo com um elenco com “alguns buracos”, pela dificuldade na hora de contratar, o atual grupo entendeu a dinâmica exigida: marcam alto e pressionam constantemente. Hélio gosta de times que incomodam o adversário desde a saída de bola, e o Náutico conseguiu aumentar o volume de jogo, gerando mais oportunidades ofensivas. A equipe se transformou, deixando de ser passiva, como era sob o comando de Marquinhos Santos, e passou a competir com intensidade, mesmo contra adversários tecnicamente superiores. Um salto de qualidade impressionante.

Paixão acima de tudo

Além de sua abordagem motivacional, Hélio dos Anjos valoriza as jogadas de bola parada, explorando as qualidades de jogadores com bom cruzamento e cabeceio. O fortalecimento desse aspecto tático tem se traduzido em pontos importantes na competição. Com sua capacidade de incendiar o grupo e engajar a torcida a qualquer momento, Hélio exemplifica a verdadeira paixão pelo esporte.

Sem ofício, sem mudança

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz, moveu céus e terras para levar o jogo contra o Altos para o domingo, na Arena de Pernambuco. Conseguiu o que parecia impossível: autorização do Governo do Estado, sinal verde da Polícia Militar e até um avião fretado pela FPF para trazer o time piauiense mais cedo. Tudo pronto. Tudo viável. A CBF, alegando que não recebeu ofício, negou a mudança. Uma pena. Para o torcedor tricolor sobrou enfrentar trânsito, distância e o peso da semana de trabalho para apoiar o time na segunda-feira.

Entrevista com Raphael Campos

Hoje, ao meio-dia, o vice-presidente executivo do Sport, Raphael Campos, será o convidado do programa "Léo Medrado & Traíras" no YouTube. Ele esclarecerá críticas e acusações da chapa de oposição Leões Pela Mudança, além de apresentar uma visão sobre o atual momento do clube, especialmente em relação à gestão financeira. Não perca!

