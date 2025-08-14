Bruno Mezenga destaca união do elenco com torcida do Náutico na Série C: "Fundamental"

O atacante do Náutico falou sobre a sinergia com torcedores para ajudar a equipe dentro de campo na busca pelo acesso à Segunda Divisão

Bruno Mezenga, atacante do Náutico (Gabriel França / CNC)

Vivendo uma ótima fase dentro de campo na disputa da Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico também vem contando com o apoio da torcida alvirrubra para conquistar os seus resultados na disputa nacional. O torcedor vem fazendo a sua parte nos jogos nos Aflitos e a equipe vem retribuindo dentro de campo, com três vitórias nos últimos quatro jogos em casa.

Em entrevista coletiva, o atacante Bruno Mezenga falou sobre a importância do torcedor na sequência na disputa da Terceira Divisão. O experiente atacante disse ser fundamental a união entre elenco e torcida para o Náutico conquistar o sonhado acesso à Série B de 2026.

“Essa sinergia, essa energia do acesso tem que ter. Todo mundo tem que estar envolvido para o mesmo objetivo. Todos nós sabemos dessa força que tem do elenco junto com a torcida, é fundamental”, destacou o atleta.

Mezenga também projetou especificamente o próximo duelo do Timbu na Série C. Neste próximo domingo (17), às 19h, o Náutico recebe o Anápolis no estádio dos Aflitos, pela 17ª rodada da primeira fase da competição nacional. 7 mil ingressos já foram comercializados para o confronto no primeiro dia de vendas.

“É jogo dentro de casa. A gente sabe que a expectativa é sempre alta, é sempre grande, principalmente no momento que a gente vive de consistência. Acho que é isso que a gente tem que ter em mente, manter sempre a humildade, os pés no chão e procurar sempre fazer o melhor para botar o Náutico em posições maiores”, disse Bruno Mezenga.



Situação na tabela

O Náutico é o atual vice-líder da Série C. O Timbu chegou aos 29 pontos conquistados e tem uma margem de oito pontos em relação ao primeiro time de fora do G8, restando três rodadas para o fim da primeira fase.

