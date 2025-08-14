Bruno Mezenga acirra disputa com Paulo Sérgio pela vaga de centroavante no Náutico

Os jogadores disputam a vaga de camisa nove no time titular do Náutico, em meio à reta final da Série C

Bruno Mezenga e Paulo Sérgio, atacantes do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto / @rafael.fma)

A grande fase vivida pelo Náutico dentro de campo sob o comando de Hélio dos Anjos veio acompanhada de uma notável evolução de alguns atletas. Entre eles, se destaca o centroavante Bruno Mezenga. Com ausências de Paulo Sérgio, o experiente jogador vem ganhando cada vez mais oportunidades na equipe titular do Timbu.

Nesta Série C, Mezenga já realizou 12 jogos pela equipe alvirrubra, sendo titular em nove das ocasiões e marcando dois gols. O atacante vem de uma atuação de destaque na última rodada da Terceirona, quando marcou um golaço e distribuiu uma assistência na vitória sobre o Londrina, no Estádio do Café.

Em contrapartida da crescente do Mezenga, Paulo Sérgio vem com problemas de manter uma sequência na equipe do Náutico. O camisa nove vem sofrendo com problemas de lesões e suspensão, entrando em campo apenas sete vezes nesta Série C, cinco delas como titular. O centroavante marcou dois gols pela competição nacional, mesmo quantidade do companheiro de posição.

Na partida de destaque de Bruno Mezenga contra o Londrina, inclusive, Paulo Sérgio estava como opção no banco de reservas. Voltando de suspensão no duelo do último domingo (10), o camisa nove não foi acionado para ser poupado fisicamente.

Se antes a sensação era de pouca disputa efetiva pela vaga no comando de ataque, com Paulo Sérgio sendo titular absoluto, o bom momento de Bruno Mezenga acirra a disputa de centroavante e coloca dúvidas sobre quem deve ser titular da equipe na sequência da disputa pelo acesso.

Ter a opção de dois goleadores pode ser uma arma para o Náutico nesta reta decisiva da Série C. O comandante alvirrubro passa a ter duas diferentes opções para comandar o seu ataque, como a possibilidade dos dois atuarem juntos em situações de jogo.

Em entrevista coletiva, o atacante Bruno Mezenga falou sobre a sua grande atuação na última rodada e destacou as contribuições que pode ter na equipe. “É sempre bom marcar. A vitória é sempre importante e marcar, para mim sendo atacante, é sempre gratificante. Esse trabalho de não só fazer gol, mas também de ajudar na parte defensiva a equipe, é importante. É um trabalho que a gente tem feito diariamente”, destacou Mezenga.

Próximo compromisso

O Náutico volta a campo no próximo domingo (17) pela Série C do Campeonato Brasileiro. O Timbu recebe o Anápolis, às 19h, no estádio dos Aflitos, pela 17ª rodada da primeira fase da competição.