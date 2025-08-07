Guilherme dos Anjos destaca trabalho defensivo do Náutico na Série C: "Margem para melhora"

O auxiliar técnico , que é um dos responsáveis pela defesa do Náutico, destacou as grandes marcas defensivas conquistadas pelo clube

Guilherme e Hélio dos Anjos em treino no Náutico (Gabriel França / CNC)

Em grande momento na temporada e na disputa da Série C, o aspecto defensivo vem sendo o grande destaque na campanha do Náutico. Após mais um jogo sem levar gol, sexto consecutivo, o Timbu se isolou como a melhor defesa das quatro divisões do Campeonato Brasileiro.

Em entrevista coletiva, o auxiliar Guilherme dos Anjos falou sobre o trabalho defensivo que vem sendo feito na equipe. Guilherme, que é um dos principais responsáveis por esse setor, ressaltou as marcas alcançadas pelo clube, mas indicou ainda margem para melhora.

“Com relação a defesa, eu vejo margem para melhora. A gente só não teria margem para melhora se a gente não tivesse tomado gol. Existe a chance da gente sair de 0,4 para 0,3 de média. Se existe, porque não trabalhar”, disse o auxiliar técnico.

“Acho que já é um grande feito se a gente conseguir manter uma média dessa até o final do campeonato. É um trabalho em conjunto. Agora, sim ele é desenvolvido boa parte por mim, na teoria e na prática. Creio que os atletas estão compreendendo muito bem”, completou.

De olho em confirmar vaga no G8 da Terceira Divisão, o Náutico visita o Londrina neste domingo (10), às 11h, pela 16ª rodada da Série C.