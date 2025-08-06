Hélio dos Anjos revela desejo de continuidade de trabalho no Náutico: "Um sonho"

O treinador falou sobre a vontade de realizar um trabalho a longo prazo no comando do Náutico

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Desde sua chegada no Náutico, ainda no mês de abril, Hélio dos Anjos vem realizando mudanças notáveis na equipe. Em grande fase dentro do campo, o treinador também participa ativamente de outras questões para a evolução interna do clube.

Chegando com a missão de tirar o Náutico da Série C e colocar na Segunda Divisão, Hélio revelou que tem o desejo de continuidade do trabalho no clube. Em entrevista ao Embolada, do GE, o técnico falou sobre a vontade de realizar um trabalho a longo prazo no Timbu, para além de objetivos emergenciais, e destacou as condições para isso.

“É um sonho sim (continuidade do trabalho). Sinceramente, sem demagogia nenhuma perante o torcedor do Náutico, é um sonho sim. Mas eu gosto de estar onde as pessoas me querem, onde as pessoas me entendem. Eu não vou em momento algum forçar a barra para ser treinador do Náutico, se as pessoas não me querem”, destacou Hélio dos Anjos.

“Agora, que é um sonho você ver um crescimento do Náutico em todos os sentidos e eu estar envolvido com isso, pode ter certeza. Eu gosto do clube, gosto das pessoas, gosto da cidade. Eu acho que eu tenho algo a oferecer para um clube com o potencial do Náutico. E o Náutico é viável”, completou.

Fase dentro do campo

O Náutico, sob o comando de Hélio dos Anjos, vem com expressiva invencibilidade na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe alvirrubra já está há oito partidas sem derrota, acumulando cinco vitórias e três empates no recorte.

O Timbu atualmente ocupa o 3º lugar na tabela da Terceira Divisão. A equipe tem 26 pontos somados e uma vantagem de cinco pontos em relação ao primeiro time de fora do G8 da competição, restando quatro rodadas para o fim da primeira fase.