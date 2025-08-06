diariodepernambuco.com.br
Náutico
NÁUTICO

Hélio dos Anjos revela desejo de continuidade de trabalho no Náutico: "Um sonho"

O treinador falou sobre a vontade de realizar um trabalho a longo prazo no comando do Náutico

Caio Antunes

Publicado: 06/08/2025 às 17:44

Seguir no Google News Seguir

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico/Rafael Vieira / DP Foto

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

 

Desde sua chegada no Náutico, ainda no mês de abril, Hélio dos Anjos vem realizando mudanças notáveis na equipe. Em grande fase dentro do campo, o treinador também participa ativamente de outras questões para a evolução interna do clube.

Veja também:

Chegando com a missão de tirar o Náutico da Série C e colocar na Segunda Divisão, Hélio revelou que tem o desejo de continuidade do trabalho no clube. Em entrevista ao Embolada, do GE, o técnico falou sobre a vontade de realizar um trabalho a longo prazo no Timbu, para além de objetivos emergenciais, e destacou as condições para isso.

“É um sonho sim (continuidade do trabalho). Sinceramente, sem demagogia nenhuma perante o torcedor do Náutico, é um sonho sim. Mas eu gosto de estar onde as pessoas me querem, onde as pessoas me entendem. Eu não vou em momento algum forçar a barra para ser treinador do Náutico, se as pessoas não me querem”, destacou Hélio dos Anjos.

“Agora, que é um sonho você ver um crescimento do Náutico em todos os sentidos e eu estar envolvido com isso, pode ter certeza. Eu gosto do clube, gosto das pessoas, gosto da cidade. Eu acho que eu tenho algo a oferecer para um clube com o potencial do Náutico. E o Náutico é viável”, completou.

Fase dentro do campo

O Náutico, sob o comando de Hélio dos Anjos, vem com expressiva invencibilidade na Série C do Campeonato Brasileiro. A equipe alvirrubra já está há oito partidas sem derrota, acumulando cinco vitórias e três empates no recorte.

O Timbu atualmente ocupa o 3º lugar na tabela da Terceira Divisão. A equipe tem 26 pontos somados e uma vantagem de cinco pontos em relação ao primeiro time de fora do G8 da competição, restando quatro rodadas para o fim da primeira fase.

 

1 / 6
Hélio dos Anjos, técnico do Náutico
2 / 6
Hélio dos Anjos, treinador do Náutico
3 / 6
Hélio dos Anjos, treinador do Náutico
4 / 6
Recife, PE, 21/07/2025 - NÁUTICO X CAXIAS - Na noite desta segunda-feira(21), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos.
5 / 6
Hélio dos Anjos, treinador do Náutico
6 / 6
Recife, PE, 20/05/2025 - NÁUTICO X SÃO PAULO - Na noite desta terça-feira(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe do São Paulo pela Copa do Brasil 2025, nos Aflitos. Técnico Hélio dos Anjos

Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)
Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Gabriel França / CNC)
Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Gabriel França / CNC)
Recife, PE, 21/07/2025 - NÁUTICO X CAXIAS - Na noite desta segunda-feira(21), a equipe do Náutico recebeu a equipe do Caxias pelo Campeonato Brasileiro da Serie C 2025 no estádio dos Aflitos. Técnico do Náutico, Hélio dos Anjos. (Rafael Vieira)
Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)
Recife, PE, 20/05/2025 - NÁUTICO X SÃO PAULO - Na noite desta terça-feira(20), a equipe do Náutico recebeu a equipe do São Paulo pela Copa do Brasil 2025, nos Aflitos. Técnico Hélio dos Anjos (Rafael Vieira)

 

Continuidade , desejo , Hélio dos Anjos , Longo prazo , Náutico , Sonho , técnico , Trabalho
Mais de Náutico
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
WhatsApp DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP