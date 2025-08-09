Com desfalques por lesão e suspensão, confira o provável Náutico contra o Londrina

O Náutico terá desfalques importantes na visita ao clube paranaense neste domingo (10), às 11h, pela 16ª rodada da Série C

Hélio dos Anjos, treinador do Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico terá que lidar com desfalques importantes para o confronto direto contra o Londrina pela Série C do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam neste domingo (10), às 11h, no Estádio do Café, pela 16ª rodada da Terceirona.

Por razão de suspensão, o Timbu tem três desfalques confirmados para o duelo em Londrina. Estarão fora pelo acúmulo de cartões amarelos o zagueiro Mateus Silva, o lateral-esquerdo Igor Fernandes e o atacante Vinícius. Além deles, o meia-atacante Lucas Cardoso e o atacante Kelvin também estão fora de ação, por problemas de lesão.

Para o lugar de Mateus Silva, o zagueiro João Maistro ganha a vaga no miolo de zaga. O defensor, inclusive, foi acionado para substituir Mateus Silva já no duelo contra o Retrô. Na lateral-esquerda, Raimar é o substituto natural de Igor Fernandes. Para o lugar do lesionado Lucas Cardoso, o técnico Hélio dos Anjos deve promover a entrada de Patrick Allan, após grande atuação contra a Fênix de Camaragibe.

O substituto de Vinícius é a maior incógnita na escalação alvirrubra. Sem poder contar com Kelvin lesionado, a disputa na beirada ficará entre o recém-chegado Igor Bolt, Kayon e Marquinhos.

Apesar das baixas, o Náutico também terá um retorno importante para o jogo no Estádio do Café. O centroavante Paulo Sérgio está de volta após cumprir suspensão diante do Retrô, imposta pelo STJD. O camisa nove volta ao time titular na vaga de Bruno Mezenga no comando de ataque.