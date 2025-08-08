Auxiliar do Náutico revela estratégia com jogadores pendurados na Série C

O Náutico atualmente tem 10 atletas pendurados e mais três suspensos para a próxima rodada da Terceira Divisão

Elenco do Náutico em treinamento no CT Wilson Campos (Gabriel França / CNC)

Em reta final de primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série C, o Náutico começa a realizar projeções visando à segunda fase da competição e tende a trabalhar a questão dos acúmulos de cartões amarelos no elenco. Atualmente, o Timbu tem 10 atletas pendurados com dois cartões amarelos e mais três jogadores suspensos.

Estão pendurados os goleiros Muriel e Wellerson, os zagueiros João Maistro, Rayan e Carlinhos, os volantes Auremir, Wenderson e Marco Antônio, além dos atacantes Paulo Sérgio e Bruno Mezenga. Os jogadores já suspensos para encarar o Londrina incluem o zagueiro Mateus Silva, o lateral Igor Fernandes e o atacante Vinícius, todos por três amarelos.

Em entrevista coletiva, o auxiliar Guilherme dos Anjos revelou a estratégia que o clube deve adotar para a sequência da competição, restando quatro partidas para o fim da primeira fase. O auxiliar técnico destacou que essa questão vem sendo trabalhada internamente e uma maior posição só será tomada com a classificação matemática ao quadrangular de acesso.

“Nós estamos observando, mas momentaneamente sem ter nenhuma ação. O único que tomou o terceiro cartão e foi até interessante foi o Mateus (Silva), porque vinha da lesão e foi propício. A gente conseguiu limpar ele. Do Vinícius (terceiro cartão amarelo) foi circunstancial e nós temos que olhar pelo lado positivo. A gente vai conseguir limpar um atleta que vinha com uma minutagem muito alta”, destacou Guilherme.

“Com relação a administrar todo esse processo, a gente vai ter que aguardar realmente uma definição, essa é a nossa forma de conduzir. Claro que, salvo uma situação ou outra como citei do Mateus, a gente pode sim modular e conseguir limpar um ou outro atleta. A gente tem que pensar jogo a jogo, temos um grupo muito coeso”, completou.

O Náutico se coloca em boa situação para confirmar a sua vaga com antecedência no G8 da Série C. O clube alvirrubro atualmente ocupa a 3ª posição, com 26 pontos conquistados. A vantagem da equipe é de cinco pontos em relação ao primeiro time de fora da zona classificatória.