Náutico tenta voltar de Londrina com resultado diferente da última temporada

Náutico e Londrina se encontraram pela última rodada da primeira fase da Série C do ano passado, com os alvirrubros saindo derrotados

Náutico e Londrina pela Série C de 2024, no Estádio do Café (Reginaldo Júnior / Londrina EC)

Neste domingo (10), às 11h, o Náutico visita o Londrina pela 16ª rodada da Série C, no Estádio do Café. O duelo marca o reencontro das equipes após um duelo decisivo pela Terceira Divisão da última temporada.

Na ocasião, o Timbu foi a Londrina buscando a classificação para o quadrangular de acesso na última rodada da primeira fase da competição. Dependendo só de suas forças, o clube alvirrubro foi derrotado pelo placar de 3 a 2 e amargou a eliminação precoce na competição nacional.

O Tubarão, por sua vez, conseguiu a sua classificação para a segunda fase ao vencer o Náutico, mas não teve êxito na busca pelo acesso na sequência da Série C do Campeonato Brasileiro de 2024.

A equipe paranaense é um algoz de ainda mais tempo para o Timbu. Os pernambucanos nunca venceram o adversário deste domingo atuando como visitante. O Londrina saiu vitorioso em seis oportunidades e mais quatro duelo terminaram empatados, nos 10 jogos que os times realizaram no Paraná.

Cenário atual

Em situação diferente da Série C do ano passado, o Náutico tem encaminhada a sua classificação para a segunda fase. Os alvirrubros são o 3º colocado, com 26 pontos. Mesma pontuação do clube alviceleste, que é o 4º colocado e tem dois gols a menos no saldo.

