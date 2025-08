Náutico ultrapassa campanha de 2024 na Série C, mesmo com quatro jogos a menos

Equipe do Náutico comemora mais uma vitória pela Série C (Gabriel França / CNC)

A campanha na primeira fase da Série C do Náutico vem atingindo marcas esperançosas para o torcedor alvirrubro acreditar no acesso à Segunda Divisão. O Timbu já ultrapassou a campanha de 2024 na primeira fase da Terceirona, com expressivos quatro jogos a menos.

Na última temporada, o clube alvirrubro terminou a competição com 25 pontos conquistados, amargando a 9ª colocação e a eliminação ainda na fase inicial. Na ocasião, os alvirrubros conquistaram apenas seis vitórias após 19 rodadas da competição nacional.

Neste ano, o Náutico já chegou na marca de 26 pontos somados e conquistou sete vitórias na disputa da Terceira Divisão, ultrapassando nos dois aspectos a campanha de 2024. Atualmente, o clube alvirrubro ocupa à 3ª posição e possui uma confortável vantagem de cinco pontos em relação ao primeiro time de fora do G8.

Em 2023, na primeira vez que disputou a Série C neste formato, o Náutico também caiu na primeira fase, porém com 27 pontos conquistados. A campanha atual é de apenas um ponto inferior em relação a 2023, que o clube terminou na 10ª posição.

Com ainda quatro rodadas para encerrar a primeira fase da Série C e 12 pontos em disputa, o Náutico tem tudo para realizar a sua melhor campanha neste formato de pontos corridos da competição e disputar pela primeira vez o quadrangular de acesso para a Série B.



Próximo compromisso

Restando os quatro jogos finais para o fim da primeira fase, o próximo jogo do Náutico acontece próximo domingo (10), quando a equipe visita o Londrina. O duelo é válido pela 16ª rodada e acontece no estádio do Café, no Paraná.