Náutico e Londrina fazem confronto direto dentro do G8 da Série C

O Náutico e o rival paranaense têm o mesmo número de pontos, com o Timbu ficando à frente pelo saldo de gols

Equipes de Náutico e Londrina se enfrentam neste domingo (10) (Divulgação / Náutico / Rafael Martins / Londrina EC)

Neste próximo domingo (10), às 11h, Náutico e Londrina realizam um confronto direto dentro do G8 da Série C do Campeonato Brasileiro, no estádio do Café. As equipes possuem a mesma pontuação na tabela de classificação, com o Timbu ficando à frente pelo saldo de gols.

Os pernambucanos atualmente ocupam o 3º lugar, com 26 pontos e um saldo de gols de 12 positivo. A equipe paranaense é a 4ª colocada, com os mesmos 26 pontos, porém um saldo positivo de 10.

O duelo pela 16ª rodada da Terceirona pode encaminhar uma das equipes nas três primeiras colocações da tabela ao final da primeira fase. Em caso de escapar do 4º lugar e garantir a 3ª posição, o Náutico não teria pela frente o líder da primeira fase no quadrangular de acesso.

Dentre os oito classificados para a segunda fase da Série C, o chaveamento prevê cruzamento de 1º, 4º, 5º e 8º em um quadrangular, e 2º, 3º, 6º e 7º no outro. Vale lembrar que uma classificação entre os quatro primeiros colocados do G8 também garante decidir em casa na última rodada do quadrangular de acesso.

Além de brigar pela 3ª posição, Náutico e Londrina também tem rivais próximos na tabela e podem cair para a 5ª posição ou subir para a 2ª nesta rodada. A equipe do São Bernardo tem a mesma pontuação dos adversários, com dois gols a menos que o Londrina no saldo e ocupando o 5º lugar. A Ponte Preta está uma posição acima do próprio Náutico, 2º lugar, e possui apenas um ponto a mais que os seus rivais diretos.

Fator casa x visitante indigesto

A briga direta no confronto entre Londrina e Náutico também traz componentes interessantes das forças das equipes. Atuando em seus domínios, o Tubarão ainda está invicto na Terceira Divisão. O retrospecto traz quatro vitórias e mais quatro empates para a equipe atuando no Paraná.

Por outro lado, o Náutico também vem mostrando a sua força como visitante nesta Série C. O clube alvirrubro está invicto há cinco jogos atuando longe dos seus domínios, acumulando três vitórias e mais dois empates. O Timbu só perdeu ainda nos dois primeiros jogos como visitante nesta Terceirona.