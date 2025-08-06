Com Náutico e Retrô, CBF se reúne com clubes para melhorias na Série C

O encontro aconteceu na última terça-feira (5) e reuniu representantes dos 20 clubes presentes na Terceira Divisão

Reunião aconteceu na Sala Pelé, na sede da CBF (JOILSON MARCONNE / CBF)

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou na última terça-feira (5) uma reunião para melhorias na Série C do Campeonato Brasileiro. O encontro contou com a presença de representantes dos 20 clubes presentes na competição, incluindo Náutico e Retrô, além do presidente da entidade Samir Xaud.

O objetivo do encontro foi construir um maior diálogo entre a CBF e os clubes. As principais reivindicações para a entidade incluíram a utilização do VAR na competição e uma possível mudança de formato para a Terceira Divisão, repetindo o modelo das Séries A e B.

O árbitro de vídeo está confirmado para ser usado apenas na fase final da Terceirona, quadrangular de acesso e final, e os clubes buscam a ampliação desse uso já para a última rodada da primeira fase, que pode definir classificados e rebaixados.

Em relação à mudança no formato para 38 rodadas, a pauta deve seguir para ser discutida posteriormente. Ainda não existindo uma previsão sobre definição do futuro no formato do campeonato, que segue com 19 jogos na primeira fase e mais oito partidas possíveis na fase final.

A reunião também tratou sobre uma maior exploração comercial da Série C. A ideia da CBF e dos clubes é realizar uma competição mais rentável financeiramente, buscando um maior apelo comercial.