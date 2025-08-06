Adversário do Náutico, Londrina está invicto em casa nesta Série C

O Náutico visita o Tubarão neste domingo (10), às 11h, pela 16ª rodada da Terceirona

Equipe do Londrina em comemoração de gol (Rafael Martins/ LEC)

Embalado na Série C do Campeonato Brasileiro, o Náutico terá uma difícil missão para chegar na sua quarta vitória seguida pela competição. O Timbu terá que quebrar a invencibilidade do Londrina atuando em seus domínios pela Terceirona. As equipes se enfrentam neste domingo (10), às 11h, pela 16ª rodada da competição nacional.

O Tubarão já realizou oito partidas em casa nesta Série C. A equipe paranaense saiu vitoriosa em quatro oportunidades e mais quatro jogos terminaram empatados. Os triunfos aconteceram frente ao Ypiranga-RS, Figueirense, Itabaiana e CSA. Os empates ocorreram contra Maringá, Tombense, ABC e Guarani.

A invencibilidade do Londrina foi toda construída no estádio Vitorino Gonçalves Dias (VGD), onde o clube vem atuando em toda Série C. Apesar disso, o jogo contra o Náutico ocorrerá no estádio do Café e a alteração no local ainda deve ser oficializada para o duelo de domingo.

A mudança será pontual e se deve por buscas de melhorias no gramado do VGD. A expectativa é de que confirmando a sua vaga no quadrangular de acesso, o clube paranaense volte a atuar no Vitorino Gonçalves Dias, após manutenção no campo de jogo.

Situação na tabela

O Londrina tem a mesma pontuação do Náutico na tabela de classificação da Série C. Ambas as equipes possuem 26 pontos, com o Timbu sendo o 3º colocado e o Londrina o 4º. A diferença entre as equipes é no saldo de gols.