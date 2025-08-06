Patrick Allan celebra desempenho contra o Retrô e projeta sequência: ‘Feliz pela confiança’
Patrick Allan, meia do Náutico, marcou um gol e distribuiu duas assistências na partida contra o Retrô; Timbu enfrenta Londrina, pela 16ª rodada da Série C
Publicado: 06/08/2025 às 12:59
Patrick Allan marcou na vitória do Náutico contra o Maringá (Rafael Vieira/ DP Foto)
O Náutico venceu o Retrô por 3 a 0, no último domingo (04), pela 15ª rodada da Série C de 2025. A partida foi dominada pelo meio campista do Timbu, Patrick Allan, que marcou um gol e distribuiu duas assistências no jogo. Sobre sua grande atuação, o camisa 20 do time alvirrubro afirmou que 'ganhar um clássico, com a casa cheia, é um sentimento maravilhoso'.
“Vocês acham que o Patrick Allan conseguiria jogar o que ele jogou, se ele não estivesse sendo super aplicado no dia a dia? Competitividade interna que a gente chama isso. O Patrick sabe o que eu cobrava dele", disse Hélio dos Anjos.
Em entrevista coletiva, Patrick Allan ressaltou a felicidade de vencer o clássico contra o Retrô, jogando dentro dos Aflitos, e principalmente marcando e distribuindo assistências. Além disso, o meia também exaltou a felicidade por estar correspondendo na parte física, que é a principal cobrança de Hélio dos Anjos nos treinamentos.
"Muito feliz, marcar em casa, fazer uma partida dessa, com duas assistências. Ganhar um clássico que se criou aqui, com a casa cheia, lotada, diante do nosso torcedor, é um sentimento maravilhoso.", disse Patrick Allan
"Muito feliz da confiança enorme para continuar, e fico bem de saber que estou correspondendo na parte física, que é algo bastante cobrado pelo professor", ressaltou o meia.