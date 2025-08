Hélio Borges destaca boa fase do Náutico, mas alerta: "Difícil é se manter"

O atacante do Náutico ressaltou a humildade e continuação do trabalho para sequência da Série C

Hélio Borges, atacante do Náutico (Rafael Vieira / DP Foto)

Em ótima fase na disputa da Terceira Divisão nacional, o Náutico já se aproxima de confirmar matematicamente a sua vaga entre os oito primeiros colocados, que garante a equipe no quadrangular de acesso. O Timbu atualmente é o 4º colocado, com 26 pontos e uma vantagem de cinco pontos em relação ao primeiro time de fora do G8, restando quatro rodadas.

Em entrevista coletiva nesta terça-feira (5), o atacante Hélio Borges comentou sobre o momento da equipe alvirrubra. O atleta destacou as dificuldades que ainda aparecerão, sobretudo para manter o nível de desempenho. Hélio Borges pregou humildade e trabalho forte para a sequência da Série C.

“A gente vem forte nessa reta final da primeira fase da Série C, mas a gente sabe que difícil é se manter. Então a gente está com muita humildade, muitos pés no chão para seguir trabalhando. É continuar se dedicando na semana para quando chegar o final de semana, a gente ir sempre em busca da vitória”, destacou Hélio Borges.

“Classificado a gente está muito perto. É jogo a jogo. A gente está uma vitória da classificação e espero poder ajudar nesse próximo jogo. Jogo difícil contra o Londrina, que é muito forte nos seus domínios, mas a gente vai lá com muita humildade conseguir uma vitória”, completou.

O Náutico visita o Londrina neste próximo domingo (10), às 11h, no estádio Vitorino Gonçalves Dias, no Paraná. O duelo será válido pela 16ª rodada da Série C.