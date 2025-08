Náutico anuncia saída de diretor de futebol da base

Nelson Melo, ex-diretor da base do Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico anunciou nesta terça-feira (5) uma mudança na gestão de suas categorias de base. O clube anunciou a saída do diretor da base Nelson Melo. A decisão da saída partiu do próprio diretor e esteve alinhada com a gestão executiva do Timbu.

Nelson Melo continua na gestão do clube e retorna à pasta de Integridade Social, área em que já atuou anteriormente. A decisão faz parte de um movimento de reorganização nas pastas do clube, buscando eficiência em diferentes áreas.

As categorias de base alvirrubra seguem sobre direção de Carlos Roma Neto e Júlio Tenório. Vale lembrar que recentemente a base do Náutico esteve envolvida na final da Copa Pernambucano em três modalidades, ficando com o vice-campeonato no Sub-13, Sub-17 e Sub-20.