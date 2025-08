Apresentado pelo Náutico, Igor Bolt destaca características: "Força e boa técnica"

Apesar do apelido em referência ao velocista jamaicano, o novo jogador do Náutico disse não ser um atacante de muita velocidade

Igor Bolt, novo jogador do Náutico (Gabriel França / CNC)

O Náutico apresentou oficialmente na última quinta-feira (31) o reforço do atacante Igor Bolt. O novo jogador do Timbu pertence ao XV de Piracicaba e chega ao clube por empréstimo até o final da temporada. Antes de acertar com o Náutico, Igor Bolt estava atuando pela Ferroviária na Série B do Campeonato Brasileiro.

Em sua apresentação, o atacante destacou as suas principias características de jogo. Apesar do apelido em referência ao velocista jamaicano Usain Bolt, o atleta alvirrubro disse não ter a velocidade como uma das valências e ressaltou ser um jogador de força e uma boa técnica.

“O apelido surgiu por causa do meu tio, que jogava Fut 7 e corria os dois tempos sem parar. Aí deram esse apelido para ele de Bolt. Como eu andava muito com ele, o pessoal ficava me chamando de Boltinho”, iniciou Igor Bolt.

“Eu não sou um jogador tão veloz, a minha característica é força e tenho uma boa técnica. Não sou tão veloz quanto o apelido, o apelido é mais por causa do meu tio. Sou um jogador de força, com boa técnica também, e sempre que dá eu tento fazer gol para ajudar a equipe e dar assistência também”, completou.

Questionado de sua condição física para já poder atuar pelo Náutico no próximo compromisso da equipe, Igor Bolt garantiu que estará à disposição, mas ponderou ritmo de jogo. O atleta já está regularizado e poderá atuar diante do Retrô, no próximo domingo (3), às 19h, no estádio dos Aflitos.

“Eu não estou na minha melhor forma física, porque eu estava treinando, mas não estava jogando muito. O ritmo de jogo pode pegar um pouquinho, mas para domingo eu vou estar à disposição do professor, se entrar no jogo eu vou dar o meu melhor para ajudar o Náutico”, explicou Bolt.